Woede om 'rampzalige' terugkeer Grand Theft Auto op moderne consoles: 'Dit kan niet’

,,Onze oprechte excuses voor het ongemak, we werken aan het verbeteren en updaten van de algehele prestaties”, valt te lezen in een verklaring.

Grand Theft Auto, oftewel GTA, is een van de meest geliefde en best verkopende gameseries aller tijden. Het laatste deel, GTA V, is ruim 140 miljoen keer verkocht en is acht jaar na de lancering nog steeds een van de meest gespeelde games ter wereld. Met de franchise heeft ontwikkelaar Rockstar dus goud in handen: steeds wanneer er een nieuw deel wordt aangekondigd of uitkomt, schudt de hele game-industrie op haar grondvesten.

Zo ook met Grand Theft Auto: The Trilogy, een verzameling van drie klassieke Grand Theft Auto-games, maar dan opgeknapt voor de moderne spelcomputers. Een heruitgave dus, geheel voorzien van verbeterde graphics en van net iets strakkere gameplay. Gamers van over de hele wereld raakten de afgelopen weken niet uitgepraat over de bundel, en de filmpjes die Rockstar als opwarmertje uitbracht smaakten absoluut naar meer.

Kritiek

Van het vurige enthousiasme is daags na de lancering van de bundel niets meer over. Gamers zijn woest, omdat Rockstar in hun ogen de zogenoemde ‘remasters’ heeft afgeraffeld. Zo vallen de games grafisch ontzettend tegen, lijken de karaktermodellen nergens op en zijn er diverse problemen met de audio, klinkt het onder meer. Rockstar Games moest de pc-versie zelfs snel terughalen omdat die überhaupt niet werkte.

Op Metacritic, een website waarop critici en gamers hun ongezouten mening kunnen geven, krijgt Grand Theft Auto: The Trilogy al helemaal de volle laag. Duizenden teleurgestelde gamers uiten hun ongenoegen over de kwaliteit van de remasters. ‘Ik wilde iets creatiefs en grappigs schrijven, maar besloot dat het mijn tijd niet waard was. Als het Rockstar niets kan schelen, waarom mij dan wel?’ schrijft een van hen. ‘Absoluut rampzalige remaster. Schaam je, Rockstar. Dit kan echt niet!’ tiert een ander.

Met een gebruikersscore van 0,9 op Metacritic (PlayStation-versie) is de collectie spellen een van de laagst scorende games op de review-verzamelsite. Het gemiddelde van professionele recensenten komt nog wel op een krappe voldoende voor de PlayStation: een 5,8 gebaseerd op 27 recensies. Volgens Gamer.nl, een van de grootste gamewebsites van Nederland, maakt Rockstar zich schuldig aan ‘geschiedvervalsing’. ‘Nu staan deze historische games in één klap symbool voor wat een remaster absoluut niet moet doen’, klinkt het kritisch.

De remasters zijn beschikbaar voor de pc, PlayStation- en Xbox-consoles en de Nintendo Switch. Op 6 december komen de fysieke versies van de games in de winkelrekken te liggen. Volgend jaar komt de bundel naar iOS en Android.

