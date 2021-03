Wordfeud razend populair tijdens lockdown, met deze tips word jij de allerbeste

Wie dacht dat Wordfeud zijn beste tijd heeft gehad, heeft het mis. In 2020 is de bekende Scrabble-app bijna 500.000 keer gedownload in Nederland. Door de coronapandemie zijn mensen het woordspelletje weer opnieuw gaan spelen en hebben veel nieuwe spelers het ontdekt. Met onderstaande tips word jij de allerbeste.

Uit cijfers die marktanalysebedrijf Sensor Tower met het AD heeft gedeeld blijkt dat Wordfeud in 2020 zo’n 488.000 keer in Nederland werd geïnstalleerd. Een groei van 4% ten opzichte van de 471.000 installaties in 2019 en een 16% toename ten opzichte van 2018 (421.000 downloads).

De app noteerde in maart 2020, de periode dat de eerste lockdown inging, het hoogst aantal downloads in Nederland ooit: 104.000 stuks. Op 22 maart 2020 werd het woordspel zelfs 7.000 keer gedownload in ons land; het hoogst aantal downloads per dag ooit. Dat was een dag voordat de eerste lockdown in Nederland werd aangekondigd.

Gerekend vanaf 2014 is Wordfeud tot op de dag van vandaag 3,6 miljoen keer geïnstalleerd in Nederland. Daarmee is ons land nog steeds één van de grootste afnemers van het spelletje, dat tijdens de lockdowns vermoedelijk veel gebruikt werd ter vervanging van fysieke bordspelavondjes.

Zo win je Wordfeud

Wordfeud is in basis heel eenvoudig maar ieder potje kan, zeker met twee gelijkwaardige spelers, enorm spannend verlopen. Met onderstaande tips kom je in ieder geval goed beslagen ten ijs.

Tip 1: De eerste legbeurt is (niet altijd) een daalder waard

Als je als eerste mag uitleggen, dien je daar zorgvuldig mee om te gaan. Heb je matige letters? Ruil dan gerust. Zo kun je lastige letters lozen (de C, de V, de F, de Q) of net die ene letter binnen hengelen waardoor je in een keer uit kan, de beurt erna. Bovendien is het helemaal niet zo gunstig om als eerste te leggen. Als je als tweede mag leggen, heb je vaak meer aansluitmogelijkheden op een 2x woordwaarde-positie.

Tip 2: Wel of niet ruilen

Er zijn spelers die ruilen als een doodzonde zien. Daar is niks van waar. Te snel letters ruilen is niet aan te raden, maar als je drie beurten zonder klinkers zit wordt het een lastige wedstrijd. Zeker als het spel op zijn einde loopt en je met moeilijk weg te spelen medeklinkers over dreigt te blijven, is het zaak tijdig te ruilen alvorens er nog slechts zeven letters in de pot zitten – en ruilen niet meer mag. De E en de D moet je overigens nooit ruilen, dit zijn fijne letters om te behouden.

Tip 3: Lang of kort

Een langer woord wegleggen voelt lekker maar levert niet altijd veel punten op. Soms kun je met korte woordjes veel meer punten behalen door dure letters (met een waarde van 4 of 5 punten) op een driemaal letterwaarde vierkantje te leggen, en al helemaal als je deze kunt combineren in een verticale en horizontale combinatie. De X wegleggen op een 3L-tegel die zowel naar boven als naar beneden een nieuw woord oplevert (‘ex’ en ‘xi’ bijvoorbeeld) kan zo maar 51 punten opleveren.

Tip 4: Leer korte woorden met lastige letters uit je hoofd

De Q is een letter die je liever kwijt dan rijk bent, behalve als je deze kan combineren met de A en de T of de A en de U (en de D). Woorden als QUA, QAT, QUAD en QUIZ moeten tot je standaardvocabulaire behoren als je Wordfeud speelt, net als YO, NEY, YES en YEN, alsook EX, XI en REX. De Q, X en de Y zijn lastige letters maar als je ze weg kan leggen in combinatie met een drie keer letterwaarde of een twee keer woordwaarde ben je spekkoper.

Tip 5: Speel niet mooi

Wordfeud is in zekere zin een lelijk spel. Rare afkortingen en gekke Nederlandse spellingwijzen worden goedgekeurd terwijl sommige, volstrekt normale woorden niet herkend worden. Zo ziet de app alle vormen van gebiedende wijs als goed. Woorden als ‘Lope’, ‘Wandele’, ‘Aanneme’ en ‘Smakende’ – zonder N aan het einde - keurt het spel doodleuk goed. Hetzelfde geldt voor bepaalde afkortingen. ZN (als in z’n), en MN (als in mijn/ m’n) worden geaccepteerd. Niet mooi wel uitermate handig voor de endgame wanneer je met een verzameling ‘N-nen’ dreigt achter te blijven waar je niks meer mee kunt.

Tip 6: Meten is weten

Naar het einde toe loont het om het spelbord af te gaan om te gaan tellen. Bijvoorbeeld om erachter te komen of je tegenspeler nog een E of een Joker op zijn bordje heeft of niet. Er zitten 18 E’s in het spel en een gokje wagen kan - zeker in het eindspel - keihard worden afgestraft. Beter weet je welke laatste zeven letters je tegenstander nog op zijn plankje overheeft om je kansen beter in te schatten.

Tip 7: Bluf je naar de overwinning

Wordfeud kent een chatfunctie. Die kun je gebruiken om je tegenstander gek te maken. Bijvoorbeeld door te ‘klagen’ dat je slechte letters hebt of dat er alleen maar medeklinkers op je bordje prijken terwijl dat helemaal niet het geval is. Ideaal om je opponent op het verkeerde been te zetten.

Tip 8: Alleen voor valspelers: cheaten

Er zijn tal van websites die je uit de brand kunnen helpen. Je voert daar je letters in en de website toont binnen een paar secondes alle mogelijke woordencombinaties. Tja, dit is natuurlijk echt een laatste redmiddel maar ook erg flauw. Feitelijk ben je aan het valsspelen en als je alleen zo kunt winnen moet je er misschien maar overwegen er helemaal mee op te houden. Want hoewel je wint, ben je dan niet de morele winnaar.

