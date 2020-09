YouTube gaat gebruikers om bewijs vragen om leeftijd te controleren

Review Twee belangrij­ke topcame­ra's tegenover elkaar: wordt het de Canon of de Sony?

16 september Afgelopen juli was een belangrijke maand in cameraland. Op 9 juli werd de Canon EOS R5 aangekondigd en op 28 juli de Sony A7S III. Beide camera’s zijn topmodellen in hun klasse, met prijzen van respectievelijk 4200 en 4550 euro. En beide camera’s zijn vernieuwend, omdat ze mogelijkheden bieden die we nog niet eerder zagen. We bekeken de toestellen nader.