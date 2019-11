Zelfs IT-expert slachtoffer van sluwe phishing: ‘28.000 euro kwijt’

Op 11 oktober kreeg Hulleman, zogenoemd scrum master bij het Kadaster, een mailtje van zijn bank ABN Amro. Althans, dat dácht hij. ,,Het zag er heel echt uit’’, vertelt hij. Hulleman werd door het zogenaamde ‘cyber security team’ van zijn bank verzocht via een link in de mail in te loggen op zijn bankaccount om zo een overschrijving tegen te gaan. ,,Ik heb op een linkje in de mail geklikt. Achteraf gezien het stomste wat ik ooit heb gedaan.’’



Vervolgens werd Hulleman gebeld door een 06-nummer. ,,Ik heb twee telefoons, een privé- en werktelefoon’’, legt hij uit. ,,Met mijn werktelefoon heb ik het telefoonnummer gecheckt. Het kwam overeen met dat op de website van ABN Amro.’’ Het telefoontrucje waar de IT’er slachtoffer van is geworden, heet spoofing.



Volgens Tanya Wijngaarde van Fraudehelpdesk Nederland wordt het steeds vaker toegepast. ,,Oplichters bellen of sms’en met hun eigen toestel, maar doen zich voor als iemand anders. Het nummer dat in beeld verschijnt, is dus een vervalst nummer’’, zegt Wijngaarde. ,,Spoofing is eigenlijk een soort phishing voor gevorderden.’’ Phishing is een vorm van oplichting waarbij fraudeurs zich online voordoen als iemand anders (bijvoorbeeld een bank) om gebruikers inloggegevens of andere gevoelige informatie te ontfutselen of iemand geld over te laten boeken.