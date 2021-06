Zeven games die heel geschikt zijn voor je tablet

1. Monument Valley & Monument Valley 2 (Android & iOS)

Het oogstrelende Monument Valley (zowel deel 1 als 2) is een ode aan het werk van kunstenaar Maurits Cornelis Escher. Alle puzzellevels zijn kunstwerkjes op zichzelf, met soms meerdere verborgen sub-werelden en laagjes. Als speler stuur je prinses Ida door een pastelkleurige omgeving en het is aan jou om de wereld zo te manipuleren dat ze van A naar B kan komen.

De levels ‘kloppen’ meestal niet. Plafonds die als vloer dienen, vloeren die als plafonds fungeren, kantelende trappetjes en afbrokkelende loopbruggen die, als je ze vanuit een ander perspectief bekijkt, opeens wél aansluiting vinden bij dat ene stukje muur. Onmogelijke paden en muurtjes in torens en ruïnes vormen, wanneer je aan een rad draait of een hendel omzet opeens doorgangen. Een artistieke breinbreker dus.

2. Limbo (Android & iOS)

Dit duistere puzzelavontuur won al vele prijzen. Ook te spelen op een mobiele telefoon maar op een tablet komt dit letterlijk gitzwarte spel veel beter tot zijn recht. Als jongetje ga je op zoek naar je zusje in een vreemde wereld waar je duizenden doden zult sterven.

Alles en iedereen lijkt het op je gemunt te hebben: de natuur, de spaarzaam aanwezige mensjes en, later in het spel, diverse machinerie. De game legt niks uit, maar je vindt heel intuïtief je weg. Niet voor tere zieltjes.

3. Alto’s Odyssey (Android & iOS)

In de brei aan Endless Runners, met Subway Surfers als grote bekende, was Alto’s Adventure een opvallend aangenaam, bijna esoterisch tijdverdrijf. Opvolger Alto’s Odyssey is nog mooier en hypnotiserender, al is er aan de gameplay zelf niet zo heel veel veranderd.

De nieuwe landschappen bieden dan weer wel een overvloed aan nieuwe uitdagingen. De spelmechanieken, te bedienen met één vinger, zijn compact en verslavend: eindeloos snowboardend, salto’s en backflips maken, over touwen grinden en muntjes verzamelen. En niet te vergeten van de omgeving genieten natuurlijk.

4. Knights of the Old Republic (Android & iOS)

Een van de beste Star Wars-rollenspellen aller tijden is Knights of the Old Republic (KotOR). Het spel kwam veel eerder al uit voor pc en spelcomputers maar maakte knap zijn weg naar tablets. De besturing is suboptimaal maar voor de rest maken alle aanpassingen die speciaal voor deze versie gemaakt zijn (menunavigatie bijvoorbeeld) de toch al ijzersterke game alleen nog maar beter.

Het verhaal achter KoTOR is bovendien vele malen indrukwekkender dan de laatste drie Star Wars-films bij elkaar. De ‘ontknoping’ zal nog lang in je hoofd blijven rondspoken.

5. Lara Croft GO (Android & iOS)

Na Hitman GO en Deus Ex GO was de beroemde schattenontdekker en avonturierster Lara Croft aan de beurt voor de ‘mobiele’ aanpak. En met succes want Lara Croft GO is de beste GO-adaptie van de drie. Het spel biedt een fraai alternatief als je de hersenen van Lara verkiest boven haar actie waarbij de kernprincipes van de Tomb Raider-serie terug worden gebracht tot een elegante puzzelgame. De tombes zijn hier compacte, 3D-platformraadsels waarin spelers rekening moeten houden met alles in de omgeving om verder te komen. Sissende slangen, roterende bladen en andere gespuis vereisen goede timing en flink denkwerk.

6. Hidden Folks (Android & iOS)

Wie ooit wel eens een Waar is Wally-boek heeft doorgeplozen zal zich kunnen verliezen in Hidden Folks; een vernuftige zoek-en-vindgame van de Nederlandse indie-ontwikkelaars Adriaan de Jongh en Sylvain Tegroeg.

In fijngetekende zwartwit-omgevingen is het aan spelers om verborgen personages, objecten en dieren op te sporen. Dat is lastiger én grappiger dan je wellicht zou denken.

7. Leo’s Fortune (Android & iOS)

Wie een wat meer ontspannen platformspel zoekt, is bij het koddige, oogstrelende Leo’s Fortune aan het juiste adres. Deze harige bol met imposante snor is beroofd van zijn fortuin maar laat dat niet op zich zitten. Dus springt, rolt, zinkt en zweeft hij door prachtige, handgetekende, goed uitgewerkte levels vol slimme puzzels. Een ideaal spel ook om te showen aan omstanders.

