Zeven Instagram-tips die je leven makkelijker maken

Instagram is nog altijd razend populair en de dienst blijft in een rap tempo nieuwe functies toevoegen. Toch kent de socialmedia-app veel functies die weinigen kennen. Dit zijn zeven tips die Instagram leuker, veiliger en verantwoorder maken.

1. Zoekgeschiedenis verwijderen

Instagram houdt minutieus bij bij welke Instagram-accounts je allemaal bekijkt. Het is verleidelijk om af en toe te kijken naar accounts van exen, beroemdheden of andersoortige types waarvan je misschien helemaal niet wilt dat anderen dit weten. Gelukkig is het snel en gemakkelijk om je zoekgeschiedenis te verwijderen.

Ga naar je eigen profiel en klik op het drieregelige menu rechtsboven in je scherm, naast het ‘Maken’ icoontje. Klik op ‘Instellingen’, dan ‘Beveiliging’, en selecteer dan ‘Wis zoekgeschiedenis’. Vervolgens kun je rechtsboven de optie ‘Alles wissen’ aanklikken. Klusje geklaard.

2. Leg jezelf een tijdslimiet op

Instagram kan behoorlijk verslavend zijn. Voor je het weet ben je zo 20 minuten aan het scrollen en naar foto’s en filmpjes aan het kijken terwijl je heus wel andere dingen te doen hebt. Dan komt de Instagram-timer als geroepen, die regelt dat je de app maar korte tijd mag gebruiken.

Ga naar je profiel en klik op het drieregelige menu. Klik op ‘Je activiteit’ en stel een dagelijkse herinnering in. Vervolgens kies je een voor jou acceptabele tijd die je mag besteden in de app.

3. Vage e-mails in Instagram?

Online veiligheid is een groot goed maar het zal wel eens voorkomen dat je een bericht krijgt in Instagram met een dubieuze herkomst. Om te controleren of je te maken hebt met zogenoemde phishingmailtjes kun je controleren of er vanuit een bedrijf een mail naar jou is gestuurd in de afgelopen 14 dagen.

Ga naar je eigen profiel, klik op het drieregelige menu, ga naar ‘Instellingen’ en dan naar ‘Beveiliging’. Hier vind je ‘E-mails van Instagram’-optie. Zo kun je checken of de mails echt of nep zijn.

4. Ontvang een kopie van alles dat je deelt op Instagram

Je hebt vast wel eens verhalen gehoord van mensen van wie het Instagram-account gehackt is, of die, om wat voor reden dan ook, opeens geen toegang tot hun account en dus hun foto’s meer hadden. Daarom is het goed om in het tabje ‘Beveiliging’ zo nu en dan op de ‘Gegevens downloaden’ optie te drukken.

Je ontvangt van Instagram een link naar een bestand met al je foto’s, profielgegevens en opmerkingen. Het duurt Instagram maximaal 48 uur om een dergelijke link aan te maken, dus geen paniek als je na een halve dag nog steeds geen downloadlink hebt ontvangen in je mailbox.

5. Dempen van accounts

Soms heb je iemand gevolgd waarvan de posts nogal irritant beginnen te worden. Steeds maar weer die babyfoto’s, kookkiekjes of slecht gefilmde stories die je kunt missen als kiespijn. Om iemand wel te blijven volgen maar niet steeds de content van die persoon te hoeven zien, is ‘Dempen’ een perfecte oplossing.

Ga naar het bewuste account, druk op de volg-knop (in dit geval dus ‘Volgend’), klik op ‘Uitschakelen’ en kies of je stories of berichten wilt dempen, of allebei. Gelukkig krijgt het account in kwestie hier geen melding van, anders levert dat later van die ongemakkelijke gesprekken op.

6. Andere Instagram-gebruikers beperken

Instagram biedt sinds kort de mogelijkheid om iemand te ‘beperken’, wat betekent dat je ervoor kunt zorgen dat een andere gebruiker niet kan zien wanneer je online bent of dat je hun berichten hebt gelezen. Bovendien zullen de opmerkingen van iemand die je ‘beperkt’ alleen zichtbaar zijn voor die persoon, hoewel je ervoor kunt kiezen om de opmerking te zien door simpelweg op ‘Zie opmerking’ te klikken.

Ook ontvang je dan niet langer meldingen van opmerkingen van die persoon. Om iemand op Instagram te ‘beperken’, open je het profiel van de bewuste persoon en tik je op het menu met de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Klik vervolgens op ‘Beperken’ en volg je de aanwijzingen. Dit is dus iets anders dan volledig blokkeren.

7. Favoriete filters

Tot slot een simpele’ hack’ die je veel tijd zal besparen. Iedereen heeft zijn favoriete, meest gebruikte filters om foto’s te bewerken. Wil je die bovenaan de lijst hebben, zodat je niet eindeloos langs minder populaire opties hoeft te scrollen, dan kan dat. Als je tijdens het Instagram posten bij de filters aanbeland bent, houd je je favoriete filter ingedrukt en sleep je deze naar de plek waar je ‘m het liefst in je lijst ziet staan. Zo staan je meest gebruikte altijd lekker dichtbij.

