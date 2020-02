‘Ziekenhuizen moeten zich beter voorbereiden op uitval computers’

Europees hoofdkan­toor Facebook doorzocht: zorgen over privacy da­ting-app

12 februari Het Europese hoofdkantoor van Facebook in Dublin is doorzocht door de Ierse privacytoezichthouder. De waakhond heeft allerlei documenten in beslag genomen. Facebook wil in Nederland en andere Europese landen een dating-app lanceren. Omdat Facebook in Ierland is gevestigd, moet de Ierse overheid de Europese privacyregels handhaven. Volgens Facebook zelf is de informatie keurig gedeeld met de privacy-waakhond.