Ziggo sluit Amsterdam aan op sneller internet

Uploadsnelheid

Het voordeel ten opzichte van een glasvezelverbinding tot in de woning, zoals bij bijvoorbeeld KPN, is dat er geen straten opengebroken hoeven te worden omdat de bestaande kabels gebruikt worden. Het nadeel is dat de uploadsnelheid vele malen trager is: via glasvezel worden vooralsnog tien keer snellere uploadsnelheden tot 500 megabit per seconde geleverd en in de toekomst zelfs 1 gigabit. Uploadsnelheden zijn belangrijk voor bijvoorbeeld videobellen.