Zin om veel te gamen tijdens de donkere dagen? Dit zijn enkele toppers

Als er ooit een goed excuus is om veel te gamen, dan is het wel nu. We zijn op zoek gegaan naar games waar je flink wat tijd aan kan spenderen, met verhaalcampagnes van dertig uur of meer.

Watch Dogs: Legion

We starten met wat technologische dystopie - past helemaal in de tijdsgeest. In Watch Dogs: Legion dwaal je rond in een toekomstig Londen en zet je een hackerrevolutie op poten tegen een autoritaire overheid. De gameplay borduurt voort op die van de eerdere twee Watch Dogs-games (uit 2014 en 2016). Het is een openwereldgame in een stedelijke setting (verwant aan pakweg Grand Theft Auto), en als speler krijg je superkrachten door alle elektronica in je omgeving te hacken met je smartphone. Er is trouwens geen hoofdpersonage: je stelt zelf een team van hackerrebellen samen, dat je kunt kiezen uit de volledige bevolking van de stad.

Ghost of Tsushima

Mix een van de recentere Assassin’s Creed-games met de films van de Japanse grootmeester Akira Kurosawa, en het resultaat is iets als Ghost of Tsushima. Een stukje geschiedenis: toen in de dertiende eeuw het Mongoolse rijk Japan probeerde binnen te vallen, hield een kleine troep van enkele tientallen samoerai de bloeddorstige horde van Kublai Khan tegen op het eiland Tsushima. In deze PS4-game kruip je in de huid van één van die samoerai. De virtuele natuurpracht is indrukwekkend, de actie bruut en tezelfdertijd ook poëtisch. Dat laatste zal je snel duidelijk worden als je merkt dat de wind een rol speelt in de gameplay.

Desperados III

Dit nogal ondergeschoven kindje is een van de beste games van dit jaar, en je hebt de release ervan waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Het is een tactische game in een westernsetting, waarin je als premiejager John Cooper en diens posse een beperkt aantal stappen kunt zetten binnen een omgeving vol vijanden. Voluit in de aanval gaan kan altijd, maar meestal is het verstandiger om behoedzaam te sluipen en pas toe te slaan wanneer alle vijanden afgedekt zijn door leden van je bende. De game heeft erg gedetailleerde omgevingen, en er zijn altijd meerdere manieren om hetzelfde doel te bereiken.

Horizon: Zero Dawn

Oké, we weten het: deze PlayStation-topper, van Nederlandse bodem (!), is intussen al drie jaar oud. Toch zijn er goede redenen om je nog even aan het bestaan ervan te herinneren. Zo is de versie voor pc net uitgekomen. Opvolger Horizon: Forbidden West zal waarschijnlijk volgend jaar een release krijgen voor PS5, dus het is een goed moment om je al in te spelen met deze. Sowieso is het nooit een straf om nog eens in deze door robotdino’s bevolkte wereld te dwalen.

Red Dead Redemption II

Wil je geloven dat Red Dead Redemption II, die klassieker van een westerngame, inmiddels al twee jaar oud is? Niet dat dat zoveel uitmaakt, want het blijft een feest om te spelen. Met een centrale verhaallijn, die een westernklassieker op zichzelf is, en die zo’n 45 uur duurt. Daarna krijg je nog een epiloog van 10 tot 15 uur gepresenteerd, de lengte van heel wat andere games dus. Vervolgens ben je nog enkele tientallen uren zoet met het ontdekken van alle uithoeken van de gigantische spelwereld. En dan, tot slot, is er nog Red Dead Online, waarin je een door jezelf gemaakte outlaw speelt en de strijd aangaat met andere gamers.

Cyberpunk 2077

Op deze moet je eerlijkheidshalve nog even wachten - tot begin december, nadat de game deze week wéér werd uitgesteld - maar we beloven nu al dat het het wachten waard zal zijn. De demo’s die we al konden spelen, beloven een broeierig rollenspel. Cyberpunk 2077 speelt zich - ook al - af in een wereld waarin de technologische vooruitgang niet bepaald het beste uit de mensheid heeft bovengehaald, maar misschien word je vrolijker van het feit dat niemand minder dan Keanu Reeves je gids is als de muzikale rebel Johnny Silverhand. Verwacht een enorm breed palet aan keuzes en een intrigerend, tientallen uren durend verhaal.

