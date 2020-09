Zit je volgens je telefoon op 5G? Vaak zit je dan nog op 4G

Telefoons tonen in Nederland vaak een 5G-logo boven in beeld, terwijl het toestel dan nog ‘gewoon‘ verbonden is via 4G. Dat blijkt uit testen van techsite Tweakers. Providers bevestigen dat ‘het werkt zoals het is bedoeld’. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ziet de testresultaten als ‘een signaal’.

Het onterecht tonen van het 5G-icoon boven in beeld gebeurde tijdens de testen het vaakst bij Vodafone en T-Mobile, maar bij KPN was het ook in de helft van de gevallen mis. Het gevolg is dat de telefoon gebruikers laat denken dat ze op 5G zitten, maar de internetverbinding via 4G loopt.

Dat telefoons 5G weergeven komt door het advies van koepelorganisatie GSM Association. Die heeft vorig jaar gezegd dat als een smartphone en zendmast beide 5G ondersteunen, de telefoon 5G mag weergeven. Dat is dus ongeacht of de telefoon en de zendmast daadwerkelijk een 5G-verbinding hebben.

T-Mobile bevestigt dat het de bedoeling is dat de telefoon ook 5G laat zien als telefoon en zendmast via 4G verbonden zijn. ,,Voor de officieel door T-Mobile verkochte toestellen geldt over het algemeen dat het 5G-symbool getoond wordt wanneer 5G geactiveerd is in het gebied waar je je op dat moment bevindt”, zegt Sherida van IJsselmuide, woordvoerder namens T-Mobile. ,,Dit is dus een reden dat je in sommige gevallen een 5G-symbool ziet, maar dat een test uitwijst dat je op 4G zit.”

Vodafone zei al in een eerdere reactie dat de provider heeft gekozen om 5G als icoon te laten zien als telefoon en zendmast het allebei ondersteunen. KPN bevestigt ook het advies van GSM Association te hebben gevolgd met het tonen van 5G.

Reactie ACM

De Autoriteit Consument en Markt had hier nog niet eerder van gehoord. ,,We gaan de informatie die is verzameld behandelen als signaal en dat betekent dat we gaan bekijken wat we hiermee zouden kunnen of moeten doen”, aldus woordvoerder Jasmijn Dielesen. Op de vraag of dit consumentenmisleiding is heeft Dielesen geen antwoord. ,,Om te kunnen zeggen welke wetgeving hier van toepassing zou zijn moeten we eerst verder in het verhaal duiken, dus daar wil ik niet op vooruitlopen.”

Verschillen tussen telefoons

In de testresultaten viel op dat er grote verschillen zitten tussen de gebruikte telefoons. De Samsung Galaxy S20 toonde in geen enkel geval onterecht 5G. De Motorola Moto G 5G Plus toonde in minder dan de helft van de gevallen het 5G-icoon onterecht. De Xiaomi Mi 10 Lite deed dat een stuk vaker, terwijl de OnePlus Nord in geen enkel geval terecht het 5G-icoon liet zien. Alle resultaten van de 5G-testen zijn te zien in het uitgebreide achtergrondverhaal dat Tweakers donderdag heeft gepubliceerd.