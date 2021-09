Zo bereid je een laptop voor op het volgende schooljaar

Of je nu jong bent of oud, nog op school zit of al op de werkvloer actief bent: iedereen werkt graag met een snelle en veilige computer. Volgens de computerspecialisten is het daarom belangrijk om je toestel op de juiste manier in de watten te leggen. ,,De-installeer ten eerste een keer per half jaar de software die je niet meer gebruikt, wat de snelheid ten goede komt”, zegt Frank Everaardt. ,,Het kan nooit kwaad om in een gespecialiseerde winkel langs te gaan, waar een computerexpert controles kan uitvoeren die je als gewone consument niet ziet”, vult Nelissen aan.

Quote Zeg nooit zomaar ‘ja’ op zogenaamde notifica­ties van een webbrowser of een programma. Daardoor kunnen ongewenste programma’s op je computer geïnstal­leerd worden Computerexpert Frank Everaardt , Hardware Info

Updates

De computerexpert van MediaMarkt wijst ook op het belang van systeemupdates. ,,Zorg ervoor dat de laatste update van Windows of Apple steeds op tijd is geïnstalleerd. Zo vermijd je onder meer dat potentiële hackers je systeem zouden kunnen benaderen. Windows en Apple geven je meestal zelf een melding wanneer er een update beschikbaar is. Laat die niet links liggen”, waarschuwt Nelissen.

,,Is er een grote Windows-update geweest, dan staat er een reservemap van Windows op je schijf als back-up”, weet ook Everaardt. ,,Die heet meestal Windows.000. Verwijder deze als Windows probleemloos werkt.”

Je computer helemaal volproppen is allerminst een goed idee, weet Nelissen. ,,Zorg dat je harde schijf niet te vol staat. Laat minimum 20 procent van je totale capaciteit vrij. Maak regelmatig je prullenbak leeg en verwijder programma’s die je eigenlijk niet meer nodig hebt”, tipt hij.

What’s in a cloud? Het werkgeheugen van een computer is één zaak, maar al jaren aan een stevige opmars bezig: de cloud. Frank Everaardt: ,,Vaak krijg je van school of je opleiding een stukje cloud ter beschikking. Wil je zelf een alternatief, dan is het belangrijk om op de kosten te letten. Google Drive is goedkoop en veelgebruikt (voor 1,99 euro per maand heb je 100GB aan cloudopslag ter beschikking, red.), mede vanwege de goede integratie met Windows en Android-telefoons.” ,,Een alternatief is Dropbox, maar dat is in de meeste gevallen opmerkelijk duurder (Dropbox biedt je 2GB gratis opslagruimte, wat aanzienlijk minder is dan Google Drive. Voor meer ruimte betaal je 9,99 euro per maand, maar dan beschik je over maar liefst 2TB of 2.000GB versleutelde opslag, red.). OneDrive van Microsoft voldoet ook, de integratie met Windows is van topniveau, op andere platformen is het net iets minder. ,,Installeer bovendien nooit programma’s die je niet kent of vertrouwt. Je kan ook altijd wat meer geheugen toevoegen, of een grotere harde schijf of extern geheugen gebruiken zodat je computer sneller gaat werken en je je data veilig kunt bewaren. Nog beter: werk met de cloud. Daar kun je tegenwoordig alles in opslaan en die is vanop elk toestel toegankelijk.”

Bloatware

Everaardt gaat verder. ,,Zeg nooit zomaar ‘ja’ op zogenaamde notificaties van een webbrowser of een programma. Daardoor kunnen ongewenste programma’s op je computer geïnstalleerd worden. De beveiliging van Windows Defender is goed, maar wordt soms uitgeschakeld door de beveiligingssoftware waarvan je een proefperiode meegeleverd krijgt bij een nieuwe computer. Het loont om bij een nieuwe computer even te kijken welke programma’s geïnstalleerd zijn. Verwijder deze overbodige software als je die niet gebruikt en controleer of Windows Defender actief is”, geeft de hoofdredacteur mee.

Quote Sluit je computer iedere avond af. Nachtrust is ook goed voor je apparatuur Computerexpert William Nelissen , MediaMarkt

Over die zogenaamde bloatware, software die geïnstalleerd staat op een (nieuwe) pc maar die je eigenlijk niet nodig hebt, heeft ook de MediaMarkt-expert een duidelijke mening. ,,Ik ben al sinds mijn twaalfde bezig met computers en heb die software nog nooit gebruikt. Als je met gezond boerenverstand je computer gebruikt, een goed antivirusprogramma hebt staan en je de updates altijd correct uitvoert, heb je al de rest niet nodig. Hoe meer rommel er op je computer staat, hoe trager die werkt.”

Het woord antivirus is gevallen. Nelissen gaat daar nog graag even verder op in. ,,Zorg vooral bij een Windows-computer steeds voor een goede antivirusscan. Bij een Mac is zo’n scan eigenlijk niet nodig, omdat die niet zo virusgevoelig is. Vooral virussen vormen een bedreiging voor je computer. Stel je antivirus zo in dat hij automatisch een wekelijkse scan uitvoert om mogelijke virussen op te sporen. Zo hoef je er zelf niet steeds aan te denken”, zegt Nelissen, die besluit met een belangrijke tip. ,,Sluit je computer iedere avond af. Zo lost je computer elke keer zijn cachegeheugen en start hij iedere dag opnieuw met een propere lei. Nachtrust is ook goed voor je apparatuur op zich. Zo gaat je hardware langer mee.”

5 insider tips van ‘Hardware Info’: 1. Veel laptops kun je upgraden. Dat betekent dat je het werkgeheugen later kunt uitbreiden of de SSD (opslag) kunt vervangen door een groter exemplaar. Daarvoor is wel wat handigheid met de schroevendraaier nodig. 2. Kies voor Wifi 6 in plaats van Wifi 5. Wifi 6 is geschikter om samen een internetverbinding te delen, wel moet je modem of modem router dan ook geschikt zijn voor Wifi 6. Zit je op kot, zorg er dan voor dat ook anderen Wifi 6 hebben. 3. Goedkope laptops hebben soms een TN-scherm. Dat biedt een heel slechte kijkhoek. Bespaar niet, maar kies voor oled. 4. Ben je een zakelijke gebruiker? Kies dan een laptop met Thunderbolt aan boord. Daarmee kun je eenvoudig een dockingstation aansluiten en op deze manier je randapparatuur in één keer koppelen. 5. Werk ergonomisch: de perfecte accessoires zijn een in hoogte verstelbare monitor, een toetsenbord en een muis. Vergeet de draagtas niet!

