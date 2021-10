Zo gaat de batterij van je smartphone heel wat langer mee

1. Let op je scherm

Het scherm van je toestel verbruikt de meeste energie. De helderheid speelt daarbij een belangrijke rol. Schroef de helderheid van je display terug om het verbruik te beperken. Ook de snelheid waarmee het scherm zichzelf uitschakelt, heeft een impact op de batterijduur. Houd die periode zo kort mogelijk. Voor veel mensen volstaan vijftien seconden al voordat de time-out volgt.

2. Laat niet alles draaien

Bluetooth om bijvoorbeeld handsfree te bellen is een prima uitvinding met het oog op veiliger verkeer. Hoeft je toestel even niet naar andere bluetoothtoestellen te zoeken? Schakel de functie dan uit, want die kost energie. Hetzelfde geldt voor 4G en wifi. Je kan best eens zonder, zeker als je wilt dat je accu wat langer meegaat en je je toestel niet meteen kunt opladen. Dat geldt ook voor apps die op de achtergrond blijven draaien. De koning onder de batterijslurpers is dan weer de gps-chip in je smartphone. Deze ontvangt, mits geactiveerd, voortdurend signalen van satellieten, om je locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Sta er ook uit privacyoverwegingen even bij stil of je die toestemming wel wilt geven.

3. Vermijd vibratie

Veel smartphonegebruikers verkiezen de trilfunctie boven een luide beltoon, vaak uit respect voor de omgeving. Voor je batterij is het echter minder goed nieuws. Een triltoon wordt opgewekt door een motortje in de telefoon dat een klein gewicht heen en weer laat bewegen. Ligt je toestel in het zicht? Door alle geluids- en trillingsmeldingen uit te schakelen verbruikt de telefoon nog minder energie en zo stoor je bovendien helemaal niemand meer op je werk.

4. Schakel meldingen uit

Updates en meldingen van apps doen een lichtje en/of geluid afgaan op je smartphone. Ga voor jezelf even na waarvan je echt op de hoogte wilt worden gehouden. Een oproep of berichtje mist niemand graag, maar je kan waarschijnlijk gerust wel even zonder de nieuwste update van een game.

5. Laad regelmatig op

Nee, het is niet beter voor je batterij om haar volledig leeg te laten lopen voordat je je toestel oplaadt. Sluit de lader aan voor je telefoon het helemaal laat afweten. Hoe vaker je je accu oplaadt, hoe langer ze zal meegaan. Het is trouwens ook niet nodig om je batterij telkens tot de volledige 100 procent te laden.

6. Gun je smartphone rust

Als je wilt dat je smartphone (en dus ook de batterij) zo lang mogelijk meegaat, schakel hem dan regelmatig uit. ’s Nachts is een ideaal moment daarvoor, want je smartphone gebruiken en een goede nachtrust gaan niet hand in hand. Maar zelfs overdag zijn er mogelijkheden bij de vleet: bijvoorbeeld tijdens het avondeten thuis of een brainstorm op kantoor. Vind je dat te drastisch? Ook de vliegtuigstand van je toestel is een prima alternatief om de batterijduur te verlengen.

Onze top 3

Ben je het beu om steeds op de batterijduur van je smartphone te letten? Een indicatie voor de kwaliteit van de accu is de capaciteit in milliampère-uur (mAh). Over het algemeen kan je stellen dat een accu met een capaciteit van zo’n 3000 mAh heel gebruikelijk is. Wanneer je batterij een capaciteit van rond de 5000 mAh heeft, is het dus een echte krachtpatser. Wij selecteerden drie toptoestellen op het gebied van batterijduur.

1. Samsung Galaxy M21

Volledig scherm Samsung Galaxy M21. © Hardware.Info

2. Huawei P Smart 2021

Volledig scherm Huawei P Smart 2021. © Hardware.Info

3. Apple iPhone 13 Pro Max

Volledig scherm Apple iPhone 13 Pro Max. © Hardware.Info

