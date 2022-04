Zo gebruik je een tablet als tweede scherm

Je ziet het steeds vaker op kantoor of op thuiswerkplekken: mensen die twee monitoren tegelijk gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld op het ene scherm je mail open hebben staan en sociale media of communicatieapps zoals Slack en WhatsApp, en op het andere scherm je daadwerkelijke werkzaamheden.

Niet iedereen beschikt over twee beeldschermen, maar als je een tablet bezit kun je die ook inzetten als tweede scherm. Daar heb je dan alleen maar de juiste apps voor nodig. Die kosten vaak geld, maar het is doorgaans goedkoper dan een compleet nieuwe monitor.

Een iPad gebruiken als tweede scherm met SideCar

Apple kent de ‘ingebakken’ functie SideCar, waardoor je de iPad kunt gebruiken als tweede scherm. Om SideCar te gebruiken moet je beschikken over een geschikte Mac-computer met macOS 10.15 Catalina geïnstalleerd of nieuwer en een iPad of iPad Pro met iPadOS 13 of nieuwer. Ook niet onbelangrijk: je dient op beide apparaten ingelogd te zijn met dezelfde iCloud-account

Deze functionaliteit werkt alleen met specifieke Macs, namelijk:

MacBook en MacBook Pro-modellen die in 2016 of later zijn geïntroduceerd

MacBook Air-computers van 2018 of later.

iMac-modellen die in 2017 of later zijn geïntroduceerd

Een iMac Pro, Mac mini-modellen die in 2018 of later zijn geïntroduceerd

Mac Pro-modellen die in 2019 zijn geïntroduceerd

De Mac Studio.

Voor de iPads geldt dat ze alleen als tweede scherm werken als het een iPad Pro, iPad (zesde generatie of nieuwer), iPad mini (vijfde generatie, of nieuwer) óf iPad Air (derde generatie of nieuwer) betreft.

Voldoe je aan bovenstaande eisen dan kun je je iPad koppelen met een Mac, ofwel via een directe bekabelde verbinding of draadloos via Bluetooth. Je klikt in de menubalk van je Mac op het AirPlay-icoontje en selecteert de desbetreffende iPad. Je houdt je muiscursor op het groene knopje van een Mac-venster en klikt op de optie ‘Verplaats naar iPad’. SideCar wordt aangestuurd vanuit macOS Catalina en niet vanuit een aparte, losse applicatie. Feitelijk breid je zo je desktop uit (ook wel ‘mirroring’ genoemd). Apple Pencil en Smart Keyboard worden hierbij ondersteund.

Duet Display

Heb je een oudere iPad of een iPhone of je wilt een Android-tablet of Chromebook verbinden als tweede scherm met een Mac of Windows-computer, dan is Duet Display een fijne en soepele app. Hij bestaat uit twee onderdelen: een app voor je tablet en een bijbehorende app op je computer.

De desktop-app van Duet Display is gratis, maar de iOS- en Android-apps kosten eenmalig 15 euro. De standaardversie van de app werkt via een usb-connectie, ondersteunt iPad-toetsenborden en voegt aanraakbediening toe aan je Windows- of Mac-programma’s op het tabletscherm. Wil je nog meer functies, dan kun je voor een Duet Air-abonnement kiezen (dat kost 27 euro per jaar). Daarmee heb je een draadloze verbinding, een extern bureaublad en extra grafische mogelijkheden.

Als je zowel de desktop- als de tablet-apps hebt geïnstalleerd kun je aan de slag. Draai de Duet Display-desktopapp op de achtergrond op je pc of Mac, sluit je tablet of smartphone aan via usb en start de mobiele Duet Display-app. Je kunt op het Duet Display-pictogram op je pc of Mac klikken om aanvullende instellingen te veranderen, zoals de framesnelheid en resolutie die je tablet gebruikt.

Andere apps

Er zijn uiteraard andere apps die min of meer hetzelfde werken als Duet Display, al dan niet met minder, meer of net wat andere functies. Denk aan Splashtop Wired XDisplay (werkt voor Android, iOS, Kindle, pc en Mac), spacedesk (voor Android, pc), iDisplay (voor Android, iOS, pc, Mac) en Air Display (voor Android, iOS, pc, Mac).

