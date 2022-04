Zo helpt de smartphone je tijdens de ramadan

Dit jaar valt de start van de ramadan op 1 april. Tijdens deze vastenmaand wordt er door moslims tussen zonsopgang en zonsondergang onder andere niet gegeten en gedronken. Tevens is er tijdens deze maand meer aandacht voor gebed.

Je zou misschien denken dat tijdens deze maand de smartphone ook opzij wordt gelegd, maar dat is juist niet het geval. Volgens cijfers van analysebedrijf Adjust wordt de smartphone tijdens de ramadan juist meer gebruikt dan normaal. Met name apps om te winkelen, bijvoorbeeld voor het kopen van cadeautjes voor het Suikerfeest aan het eind van de maand.

Tevens blijf je via smartphones makkelijk met elkaar in contact om ramadan samen te beleven. Bijvoorbeeld met familie in het buitenland. Zeker nu we allemaal gewend zijn om te videobellen is dat makkelijker dan ooit. Ook wordt het toestel gebruikt om onder andere de Koran te lezen, te luisteren naar inspirerende overdenkingen en om antwoorden op geloofsvragen te vinden.

Apps tijdens de ramadan

Er zijn daarnaast verschillende apps verkrijgbaar met speciale functies voor deze periode. Muslim Pro is de meest uitgebreide app die je tijdens de ramadan en daarbuiten kunt gebruiken. De app laat je niet alleen weten wanneer het tijd is voor gebed, maar je kunt ook bijhouden aan welke gebeden je al hebt voldaan.

Op een kompas dat in de Muslim Pro-app is verwerkt zie je niet alleen een pijl die het noorden aanwijst, maar ook een pijl richting de Kaäba. De app heeft wel een abonnement, dat 10 euro per maand kost. Dan krijg je onder andere geen reclame meer te zien en kun je meer soorten stemmen ontgrendelen voor de oproep van gebed. De app is gelukkig ook prima gratis te gebruiken.

Een andere optie is Muslim & Koran Pro: Azan Alarm, met een aparte ramadansectie waarin onder andere de ramadantijden staan voor het vasten en de gebeden. Of de app Athan Pro, met een pure focus op de gebeden en de juiste richting. Handig is dat deze app voor iOS-gebruikers ook een Apple Watch-applicatie heeft.

Minder afleiding van je smartphone

Het kan ook zijn dat je in deze periode je smartphone juist minder wil gebruiken, zodat jij je beter kunt focussen. Zo kun je er voor kiezen om specifieke apps tijdelijk uit te schakelen als je te veel door ze wordt afgeleid. Zowel Apple als Google biedt steeds meer inzicht in hoeveel tijd je op je telefoon zit, met middelen om dat te beperken.

Bij iOS heet dit ‘Schermtijd’ en kun je makkelijk tijdslimieten voor apps instellen. Op deze manier kun je tijdens ramadan aangeven dat je specifieke apps maximaal een aantal minuten mag gebruiken. Of misschien zelfs helemaal niet. Tevens kun je bij het kopje ‘Beperkingen’ en daarna ‘Beperkingen voor materiaal’ opties vinden om wat je ziet op je smartphone te kuisen. Denk aan expliciete websites niet toestaan, dat Siri geen expliciete taal mag gebruiken en dat de App Store alleen veilige boeken toont.

Op Android vind je bij ‘Digitaal welzijn’ de opties om je telefoongebruik te beperken. Daar kun je bijvoorbeeld een schema voor een focusmodus instellen waarmee afleidende apps worden onderbroken. Zodra de ramadan voorbij is kun je deze instellingen uiteraard gewoon weer terugdraaien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.