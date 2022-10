Zo laat je een computer prachtige schilderijen voor je maken

Het internet staat vol met schilderijen gemaakt door kunstmatige intelligenties (AI). Dat lijkt een simpele kwestie van op een knop drukken, maar de realiteit is anders. Met deze tips kun jij aan de slag om er iets moois mee te maken.

Kunstmatige intelligenties zijn ingewikkelde software gemaakt om patronen te herkennen, in bijvoorbeeld afbeeldingen en taal. Door een AI veel plaatjes te laten zien van een bal, weet de computer uiteindelijk wat een bal is en kan hij die zelfs namaken.

Als je zo’n AI om een afbeelding vraag van Mark Rutte op een paard, hakt de computer eerst de beschrijving in begrijpelijke stukjes (‘Mark Rutte’, ‘op’, ‘een paard’). Vanuit daar weet het dat het in zijn enorme database moet zoeken naar overeenkomsten in afbeeldingen die gelabeld zijn als ‘Mark Rutte’, en een nieuwe afbeelding moet maken die aan deze overeenkomsten voldoet. Het moet hetzelfde doen met ‘een paard’, en ten slotte moet het uitvogelen met de hulp van het woord ‘op’ hoe het deze twee het beste kan combineren.

Volledig scherm ‘Mark Rutte op een paard’, gemaakt in DreamStudio. © DreamStudio

Het juiste programma

Beeldgenerators komen in vele soorten en maten, maar voor dit artikel zijn we op zoek naar opties die gratis, geavanceerd en makkelijk in gebruik zijn. Twee beeldgenerators die aan deze eisen voldoen, zijn DreamStudio van Stability AI en Dream van Wombo.

Dream is een vrij simpele tool, die jou vraagt om een beschrijving in tekstvorm en een keuze uit diverse stijlen, van realistische afbeeldingen tot de covers van goedkope avonturenromannetjes. Je opties zijn beperkt, maar het programma is hierdoor wel makkelijk in gebruik.

DreamStudio geeft je meer opties, al betekent dit helaas dat je gebonden bent aan een kredietsysteem: nieuwe gebruikers krijgen 200 kredietpunten, en elke afbeelding kost tussen de 1 en 28 punten, afhankelijk van hoe geavanceerd het resultaat moet zijn. Zijn je punten op? Dan moet je bijkopen.

De prompt

Het eerste waar je mee kunt experimenteren, is de zogeheten prompt. Hoe meer informatie jij de computer verschaft met je beschrijving van de afbeelding, hoe efficiënter de software zijn werk kan doen. Zeg bijvoorbeeld ‘geschilderd door Picasso’ en de computer weet wat voor stijl het kunstwerk moet krijgen. Prompts werken het beste als je ze in het Engels schrijft.

Je kunt nog veel meer doen met prompts. Wat dacht je bijvoorbeeld van het kleurenpalet, materiaal, medium, hoeveelheid detail en andere parameters? Scheid je parameters met een komma, probeer een prompt te schrijven die zo gedetailleerd mogelijk is en blijf experimenteren tot je een gevoel ontwikkelt voor wat bepaalde woorden doen.

Voor het beste resultaat kun je het volgende model aanhouden: [Kunstvorm] van [Onderwerp] door [Kunstenaar], gevolgd door een reeks andere details.

Volledig scherm ‘Painting, of Godzilla, by Picasso’, gemaakt in DreamStudio. © DreamStudio

Samenwerken met de computer

Een andere manier om kunst te maken, is om de computer de details van jouw eigen werk te laten invullen. Stel dat je bijvoorbeeld een mooiere versie wilt van deze amateuristische tekening:

Volledig scherm Ufo, gemaakt door journalist van dienst. © Samuel Bom

In DreamStudio kun je, helemaal rechts onderaan bij de instellingen, klikken op ‘Show Editor’. Dit brengt je naar de editor, waar je jouw eigen afbeelding kunt uploaden. Type nu in het veld voor de prompt, onderaan, wat de afbeelding volgens jou toont (‘vliegende schotel boven een veld’). Nu druk je op de ‘Dream’-knop en wacht je op het resultaat.

Volledig scherm Flying saucer above a field, Image Strength 50. © DreamStudio

Niet onder de indruk? Dat is niet vreemd: werken met AI komt vaak neer op hetzelfde concept steeds iets anders proberen in te voeren tot je een beter resultaat krijgt. Bovenaan de editor kun je bij de balk ‘Image Strength’ instellen hoeveel het uiteindelijke resultaat op jouw afbeelding moet lijken. Standaard staat dit op 50 procent, maar met een invloed tussen de 10 en 30 procent krijg je soms betere resultaten.

Volledig scherm Flying saucer above a field, Image Strength 10. © DreamStudio

En dit is dezelfde afbeelding, met een Image Strength van 10 procent en de toevoegingen ‘cartoon, color’ in de prompt:

Volledig scherm ‘Flying saucer above a field, cartoon, color’ © DreamStudio

Dream biedt dezelfde functie, al zijn de opties hier een stuk minder geavanceerd: in plaats van de Image Strength handmatig instellen, kun je hier alleen kiezen voor een lichte, gemiddelde of zware invloed.

Combineren en experimenteren

Met bovenstaande technieken kun je beginnen je eigen afbeeldingen te maken met de hulp van de computer, maar de echte kunst zit in het vinden van nieuwe manieren om deze technieken te combineren.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je een afbeelding uit DreamStudio als basisafbeelding in Dream gebruikt, of andersom? Wat als je dezelfde afbeelding gebruikt, maar deze steeds op een andere manier aan de computer omschrijft? Om het antwoord op die vragen te vinden, zul je zelf aan de slag moeten. Zo’n kunstmatige intelligentie is handig, maar de kunst blijft hard werken.