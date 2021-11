Zo maak je het rustiger in je Facebook-feed

Het schoonvegen van je Facebook-feed is wel een klusje. Wil je het écht grondig aanpakken, installeer dan een extensie als News Feed Eradicator voor Chrome, Edge en Firefox of Quiet Facebook op iOS, die je feed helemaal leeg maken. Te drastisch? Dan kun je je feed met een beetje geduld zo instellen dat je alleen te zien krijgt wat je wil zien - en niet wat Facebook wil dat je ziet.

Berichten van vrienden verbergen

Je hoeft niet bang te zijn voor moeilijke gesprekken over waarom je iemand ontvriend hebt op Facebook: volgen en vrienden worden zijn al jaren twee aparte zaken. Ontvolg je iemand, dan blijf je bevriend - je ziet alleen geen berichten meer van ze in je nieuwsoverzicht.

De simpelste manier om dit te doen zit verstopt in je instellingenmenu. Klik op het pijltje naar beneden dat rechtsboven in de hoek zit, kies ‘Instellingen’ en dan ‘Voorkeuren voor nieuwsoverzicht’.

Hier krijg je een aantal mogelijkheden. Met ‘Niet meer volgen’ open je een lijst van al je groepen, vrienden en vind-ik-leuks. Klik eenvoudig op de blauwe knop naast een pagina of vriend: voilà, je ziet ze nooit meer in je feed. Heb je spijt? Dan is dat simpel op te lossen. Onder ‘Opnieuw verbinden’ in het ‘Voorkeuren voor nieuwsoverzicht’-scherm vind je alle vrienden die je niet meer volgt.

Mensen snoozen

Een derde optie is het snoozen van mensen van wie je liever even niks hoort. Via het voorkeurenmenu kun je alleen instellen of je stopt met snoozen, of iemand die je al ooit op pauze hebt gezet, weer wil pauzeren.

Om individuele gebruikers of pagina’s te pauzeren, is iets meer nodig. Deze optie heeft Facebook namelijk beter verstopt. Wil je iemand alleen tijdelijk van je feed hebben, dan moet je een post van deze persoon of groep in je feed opzoeken.

Klik op de puntjes rechts in de hoek, en je krijgt een optie om iemand een maand lang te ‘snoozen’. Aan het einde van de maand verschijnen hun posts weer in je feed. Op deze manier vind je overigens ook ‘bericht verbergen’, waardoor je minder van dergelijke posts te zien krijgt - maar hoe Facebooks algoritme dit precies interpreteert, is altijd maar de vraag.

Wil je een pagina snoozen, dan is deze optie overigens ook via het profiel van de pagina te vinden. Onder ‘Instellingen voor volgen’ vind je alle mogelijkheden om te bepalen hoe en of je iets van deze pagina’s in je feed wil zien. ‘Snoozen’ is daar een onderdeel van.

Klaar? Gefeliciteerd: je hebt je feed nu ingericht zoals je hem zelf het liefst ziet.

Maak ook meteen Instagram schoon

Ook Instagram heeft de neiging om je feed na verloop van tijd vol met berichten te stoppen waar je misschien helemaal geen interesse in hebt. Het is sowieso zinnig om regelmatig je lijst met gevolgde accounts te controleren. Je vindt ze op je profiel onder ‘Volgend’. Handig: Instagram toont bij deze lijst meteen aan welke accounts je het minste aandacht besteedt.

Zijn er accounts die je niet wil ontvolgen, maar waarvan je voorlopig geen berichten meer wil zien? Daar kan je via diezelfde ‘Volgend’-lijst iets aan doen.

Klik op een account en selecteer ‘Uitschakelen’. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de Stories óf de berichten op je feed van een Instagram-account uit te schakelen. Handig, zeker voor pagina’s die elke dag een Story plaatsen en zo mogelijk je Instagram-ervaring vervuilen. Overigens vind je uitgeschakelde Stories wel terug - helemaal aan het einde van de reeks verhalen.

Verkennen-pagina

Ten slotte is er de ‘Verkennen’-pagina. Het algoritme van Instagram kiest hier berichten uit op basis van je zoekgeschiedenis en interactie. Je kan individuele berichten aanmerken als zaken waar je ‘niet in geïnteresseerd’ bent door op de drie puntjes rechts in de hoek van een bericht te drukken.

Om ‘Verkennen’ echt schoon te krijgen, hoef je overigens alleen maar je zoekgeschiedenis te wissen. Deze optie vind je onder ‘Beveiliging’ in het instellingenmenu. Zo heb je in één klap een schonere Instagram-ervaring.

