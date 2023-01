Zo stop je pop-ups in Chrome, Safari, Edge en Firefox

Pop-ups blokkeren in Chrome

Sta pop-ups niet toe in Safari

Open Safari op je Mac of MacBook en open de ‘Instellingen’ via ‘Safari’ in de balk bovenin (of met de toetscombinatie Command en ,). Ga naar ‘Websites’ en scrol in het linkermenu naar beneden. Klik op ‘Pop-upvensters’. Naast ‘Bij bezoeken van andere websites’ staan drie opties. Kies voor ‘Blokkeer en informeer’ als je via een knop in het zoekveld wil regelen of je pop-ups voor die site wel of niet toestaat. Als je alle pop-ups wil blokkeren, kies je voor ‘Blokkeer’ en om alles toe te staan voor ‘Sta toe’.