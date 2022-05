Zo verdwijnen je WhatsAppberichten automatisch

Als je al een langere tijd gebruikmaakt van WhatsApp, heb je door de jaren heen waarschijnlijk heel wat berichten verstuurd en ontvangen. Het back-uppen van je chats duurt alsmaar langer en neemt bovendien steeds meer opslagruimte in beslag op je smartphone.

Vrij weinig mensen zullen nog terugkijken naar gesprekken die enkele maanden of zelfs jaren geleden hebben plaatsgevonden. Als je wat opslagruimte wilt vrijmaken op je telefoon, is het instellen van verdwijnende berichten een goede eerste stap. Bovendien zorg je ervoor dat berichten niet eindeloos in te zien zijn door anderen.

Zo stel je verdwijnende berichten in

Open WhatsApp en navigeer naar de instellingen. Druk op ‘account’ en ga naar de privacyopties. Onder ‘berichten met vervaldatum’ kun je de ‘standaardtimer voor berichten’ aanpassen. Als je een nieuwe chat start, verdwijnen de berichten in die chat automatisch na de geselecteerde periode: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Voor al bestaande chats werkt het net iets anders. Open een WhatsAppgesprek waarvan je wilt dat nieuwe berichten automatisch verdwijnen. Druk bovenin het venster op de naam van de persoon of groep om de instellingen tevoorschijn te halen. Bij ‘berichten met vervaldatum’ kun je de timer voor berichten instellen.

Bij één-op-één-chats kunnen beide personen de verdwijnende berichten in- of uitschakelen. In groepsgesprekken kunnen alle deelnemers deze instelling wijzigen, al kan de beheerder ervoor kiezen om enkel zichzelf deze rechten te geven. Dit is mogelijk via ‘groepsinstellingen’ door bij ‘bewerk groepsinfo’ voor ‘alleen beheerders’ te kiezen.

Als je berichten met vervaldatum inschakelt of wijzigt, gelden de instellingen alleen voor nieuwe berichten. Dit betekent dat de berichten die je vóór het instellen van de functie hebt gestuurd of ontvangen niet automatisch verdwijnen.

Vervolgens kun je in één oogopslag zien in welke chats berichten na verloop van tijd automatisch verdwijnen. In je chatlijst verschijnt namelijk een timer-icoon bij de afbeelding als verdwijnende berichten zijn ingesteld voor die chat. Daarnaast ontvang je een melding binnen de chat als jij of je chatpartner de instelling wijzigt.

Geen zekerheid

Hoewel berichten met een vervaldatum automatisch verdwijnen, wil dit niet zeggen dat je gesprekspartner de inhoud niet kan doorsturen of opslaan. Het is dus mogelijk dat je bericht wordt gedeeld in een andere chat waar berichten niet automatisch verdwijnen. Ook is het mogelijk dat gedownloade foto’s en video’s vanzelf op de smartphones van jou en je gesprekspartner worden opgeslagen.

Een andere reden waarom een bericht toch niet helemaal verdwijnt, is wanneer er op een bericht met vervaldatum is gereageerd. Het originele bericht is mogelijk al verdwenen, maar blijft hierdoor nog iets langer aanwezig in de chat. Antwoorden op een bericht doe je door een tekstwolk in te drukken, ‘antwoord’ te selecteren en een nieuw bericht te versturen.

Eenmalige weergave van mediabestanden

Naast berichten die na een dag, een week of drie maanden automatisch verdwijnen, heeft WhatsApp ook een functie voor de eenmalige weergave van foto’s en video’s.

Druk op het camera-icoontje in een geopende chat en selecteer of maak een foto om door te sturen. Voordat je op de blauwe verzendknop drukt, selecteer je in de balk aan de onderzijde van het scherm het icoontje met de ‘1’ erin. Als het bolletje volledig blauw is gekleurd heb je de eenmalige weergave ingeschakeld.

Nadat de ontvanger het mediabestand heeft bekeken, verdwijnt deze automatisch. Ook hier is het mogelijk dat je gesprekspartner een screenshot of een schermopname maakt van de afbeelding of het filmpje. WhatsApp stuurt je geen waarschuwing als dit gebeurt.

Hoewel WhatsApp berichten en afbeeldingen automatisch kan laten verdwijnen voor jou en de ontvanger, is het niet verstandig om zomaar alles door te sturen. Je weet namelijk niet met volledige zekerheid of de ontvanger het bericht of de afbeelding opslaat zonder dat jij het weet.

