Zo vier je Pasen met behulp van tech toch gezellig met familie

Pasen staat voor de deur, maar voor de tweede keer op een rij gooit het coronavirus roet in het eten. Toch hoef je de focus op familie niet te laten varen. Met deze online opties vier je Pasen gewoon samen.

Het afgelopen jaar zijn we steeds meer online gaan leven. Ook het contact met familie gaat nu vaker via beeldschermen dan fysiek. Wil je tijdens Pasen iets extra doen? Dan zijn daar genoeg mogelijkheden voor met behulp van technologie.

Videobellen met eieren

De meest voor de hand liggende optie is natuurlijk om te videobellen met elkaar, maar pak met Pasen eens extra uit. Haal de hele familie erbij, stel een achtergrond in met lentetaferelen, eieren of hazen en doe een spelletje met elkaar.

Met een grote familie op veel verschillende plekken, is het bijvoorbeeld een leuk idee om een moderne eierzoektocht te houden. Teken of versier van te voren allemaal eieren en houd deze eieren tijdens het gesprek op willekeurige momenten in beeld. Wie het ei als eerste spot, krijgt een punt. Wie de meeste punten heeft verdient een prijs. Op deze manier houden de kinderen hun aandacht er ook bij.

Doe een online escape room

Wil je op afstand een ander soort zoektocht organiseren, denk dan eens aan een online escape room. Sinds de coronacrisis zijn er verschillende online escape rooms in Nederland opgestart, waarin je via videobellen met elkaar een groot raadsel moet oplossen. Daar ben je ongeveer een uur zoet mee. Let wel op dat je voor de meeste online escape rooms moet reserveren.

Ga samen naar het theater

Je kunt online ook terecht bij alternatieve paasvoorstellingen, die je vanaf een laptop of telefoon kunt bekijken. Theater Kikker organiseert bijvoorbeeld voorstellingen waarbij wordt besproken of grote techbedrijven aan het kruis genageld moeten worden. Dit weekend. Op 2 en 3 april kun je via de website van de Lieve Vrouw kijken naar De vrouw van Pilatus, waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld door de ogen van de vrouw van Pontius Pilatus. Voor kinderen is er op 5 april bij Maas te kijken naar Eitje, met een verhaal over een ei dat streng bewaakt wordt in een museum.

Kijk naar dezelfde film

Het is verrassend makkelijk om op afstand met elkaar een film of serie te kijken, via Teleparty. Deze extensie voor webbrowser Chrome stond voorheen bekend als Netflix Party en laat je samen naar dezelfde Netflix- of Disney Plus-stream kijken en zelfs chatten. Overigens heeft Disney+ deze functionaliteit bij zijn eigen app al ingebouwd.

Als je nog films met een Pasen-thema zoekt, kun je op Disney Plus kijken naar Ice Age: Het Mysterie van de Eieren, met ‘s werelds eerste eierenjacht. Op Netflix is voor de allerkleinsten True: De Eierjacht te zien, en kun je nog tot 22 april kijken naar de film Hop waarin een werkloze man per ongeluk de paashaas aanrijdt en hem moet vervangen.

Zet dezelfde playlist aan op Spotify

Met streamingdienst Spotify is het mogelijk om op verschillende locaties naar dezelfde muziek te luisteren. Dat doe je door op het Connect-icoontje te tikken. Daar kies je onder het kopje ‘Een groepssessie starten’ voor ‘sessie starten’. Vervolgens kun je maximaal vijf vrienden uitnodigen via een link. Luister met elkaar een mooi lente-album, zoals de nieuwe van Lana del Rey of Ben Howard, of naar dezelfde uitvoering van de Matthäus Passion.

Speel Among Us met elkaar

Vroeger kon je met een groep een spel als Weerwolven van Wakkerdam of een andere variant spelen. In deze spellen is er altijd een geheime moordenaar die ontmaskerd moet worden. Among Us pakt dat concept en maakt er een online smartphonegame van. In de ruimte. Elke ronde wordt er een moordenaar aangewezen en uit de luchtsluis geworpen. Kies je met elkaar de juiste persoon? De game is helemaal gratis te downloaden voor iOS en Android.

Wandel virtueel door musea

Hoewel de musea in Nederland dicht zijn, kun je toch virtueel langs een hoop prachtige kunstwerken wandelen. Dat kan via Google Streetview, bijvoorbeeld in het Guggenheim-museum, Musée D’Orsay en Tokyo National Museum. Het voordeel is dat je zo lang naar kunstwerken kunt kijken als jij wil. Linkjes naar de kunstwerken zijn natuurlijk makkelijk met elkaar te delen.