Zo vind je de geschikte maairobot voor jouw grasmat

In de tuin werken of vertoeven is voor veel mensen momenteel een grote hulp om zen te blijven. Als je een grote tuin hebt - of toch nog altijd niet veel tijd - kan een robotmaaier een handig hulpje zijn. Wij geven vijf belangrijke criteria als je de aankoop van zo’n automatische grasmaaier overweegt.

Robotmaaiers zijn nog steeds vrij recente producten, maar ze winnen wel steeds meer aan populariteit. Fabrikanten als Robomow, Gardena, Husqvarna en Bosch hebben ondertussen tal van modellen in het winkelrek staan. Hoe je de beste keuze maakt? Eerlijk: niet door per se op de prijs te letten, want op dit niveau is er maar weinig verschil tussen de merken. Een gemiddelde robotmaaier kost nog altijd 750 tot 1.000 euro. Op niveau van de prijs-kwaliteitsverhouding zijn er wél behoorlijke verschillen.

1. Maaioppervlakte

Voordat je een robotmaaier in huis haalt, is het handig om te weten hoe groot je tuin is. Er zijn robotmaaiers die maar 350 vierkante meter op één laadbeurt aankunnen, andere die 2.000 m² vrolijk afmaaien. Met een te grote capaciteit, maak je overbodige kosten, maar te laag is ook niet goed, want dan moet je robotmaaier constant op piekniveau werken en verslijt hij ook sneller.

Onze aanrader voor 1.000 m² : Robomow RC 304 (€ 928,90)

Onze aanrader voor 250 m² : Gardena Sileno City 250 (€ 769,99)

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Robomow RC 304 © Robomow

2. Maximale maaihoogte

Veelgestelde vraag: hoe hoog mag je je gras laten groeien voordat je de robotmaaier in actie zet? Er zijn best veel modellen die je pas kan gebruiken nádat je je gazon een eerste trimbeurt gaf met een klassieke duwmaaier, omdat ze geen hoog gras aankunnen.

De beste robotmaaiers hebben dan ook een grote maximum maaihoogte. Zo kan de Bosch Indego 350 grassprieten van 6 centimeter aan. De absolute topper op dit gebied is de Gardena R80 Li, die een maximale maaihoogte van 50 cm belooft.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Gardena R80 Li, Tweakers © Gardena

3. Gevoeligheid

Robotmaaiers zitten verder ook vol sensoren. Botssensoren: zodat ze obstakels in je tuin waarnemen. Tilsensoren; die voor je veiligheid de messen automatisch uitzet wanneer het toestel van de grond wordt gelicht. De manier waarop je toestel de te maaien grenzen afbakent, telt ook. Meestal doe je dat aan de hand van een kabel, waarvan de lengte van maaier tot maaier verschilt.

4. Hellingspercentage

Als je een vlakke tuin hebt, is dit criteria niet van tel voor jou. Heb je echter een tuin met heuvels en ongelijke delen? Dan check je best wel eens goed het hellingpercentage. De maximale hellingshoek van de duurste toestellen is meestal circa 35%.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Bosch Indego 350 Connect © Bosch

5. Bediening

Een laatste aspect is de wijze van bediening. Als je gewoon een simpele robotmaaier wil die met een druk op de knop wat in je tuin ronddwaalt, heb je niet noodzakelijk een smart model nodig. Als het professioneler moet, dan ga je best wel voor app-bediening. Dat is handig als je tuin uit meerdere verschillende zones bestaat, zoals een gazon voor en achter je huis. Er zijn nu trouwens ook al robotmaaiers in de handel die op stemcommando werken.