Zo voorkom je dat je per ongeluk een telefoongesprek beëindigt

Als je midden in een belangrijk telefoongesprek zit, wil je niet per ongeluk ophangen. Met deze tips verklein je de kans dat dit gebeurt.

Onbedoeld een telefoongesprek beëindigen gebeurt meestal doordat je per ongeluk het scherm op de verkeerde plek aanraakt of op de aan-uitknop drukt. De meeste smartphones hebben namelijk de optie om een gesprek te beëindigen en een inkomende oproep af te wijzen via de zijknop. Gelukkig is daar iets aan te doen.

Per ongeluk ophangen via je telefoonscherm

Je smartphone zet het scherm doorgaans automatisch uit zodra je je toestel bij je oor houdt. Er zit namelijk een sensor in je telefoon die je nabijheid detecteert. Het kan soms voorkomen dat het scherm tóch actief wordt. Hierdoor tik je mogelijk per ongeluk op het scherm en hang je misschien wel onbedoeld het gesprek op.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk is de sensor vervuild. Het schoonmaken van je toestel kan de problemen dan verhelpen. Misschien gebruik je een hoesje dat niet perfect om je telefoon past. De sensor, die zich in het bovenste gedeelte van je toestel bevindt, wordt hierdoor mogelijk (deels) bedekt.

Er kan ook een softwarematig probleem aan ten grondslag liggen. Dit is vaak op te lossen door je smartphone opnieuw op te starten. Alle processen worden dan opnieuw gestart, waardoor eventuele problemen worden verholpen. Daarnaast is het belangrijk om de laatste versie van het besturingssysteem op je toestel te installeren. Dit soort updates verhelpen namelijk eventuele softwareproblemen.

Onbedoeld ophangen via de zijknop

Veel smartphones hebben de optie om een gesprek te beëindigen via de zijknop. De knop is vaak ook te gebruiken om een inkomende oproep af te wijzen. Door deze functie is het niet nodig is om je toestel (volledig) uit je broekzak of tas te halen om een gesprek te weigeren of te stoppen. Heel handig, totdat je per ongeluk een gesprek beëindigt. Zo schakel je de functie aan of uit op iOS- en Android-toestellen.

iPhone

Apple introduceert in iOS 16 een nieuwe instelling, waardoor je kunt uitschakelen dat de zijknop een gesprek beëindigt. Open de instellingen van je iPhone en ga naar ‘Toegankelijkheid’. Tik op ‘Aanraken’ en schakel ‘Voorkom vergrendel om oproep te stoppen’. Houd er rekening mee dat het inschakelen er ook voor zorgt dat je een inkomende oproep niet meer kunt weigeren met de aan-uitknop.

Android

Op Android-telefoons is het beëindigen van een oproep met de aan-uitknop meestal niet automatisch ingesteld. Als dit wel het geval is of als je dit ooit zelf hebt ingesteld, kun je dit wijzigen in de instellingen. Over het algemeen vind je de functie onder ‘Toegankelijkheid’. De precieze stappen verschillen iets per merk. Bij een Samsung-toestel ga je vervolgens naar ‘Interactie en behendigheid’ en tik je op ‘Oproepen aannemen en beëindigen’. Tot slot zet je ‘Einde oproep met zijtoets’ aan of uit.

