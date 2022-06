Zo zie je op Google waar je was. En zo zorg je dat Google het niet meer weet

Het enige dat je nodig hebt om je locatiegeschiedenis bij te houden is een mobiel apparaat. Zolang je bent ingelogd met je Google-account en je de functie hebt ingeschakeld, kun je de door jou bezochte plekken inzien.

Waarom?

Het terugvinden van bezochte plekken kan meerdere doelen hebben. Zo kun je gemakkelijk terugvinden op welke dagen je naar kantoor bent geweest, wat handig is als je jouw reiskosten wilt declareren. Je hebt bovendien meteen bewijs dat je die dagen ook daadwerkelijk aanwezig was.

Daarnaast is het een makkelijke manier om bij te houden welke landen en steden je door de jaren heen hebt bezocht. Zo weet je precies wanneer je de Vesuvius beklom en het moment waarop je voor het eerst de Eiffeltoren bewonderde.

Zo stel je de locatiegeschiedenis in

Via myactivity.google.com kun je ‘Locatiegeschiedenis’ inschakelen. Je ziet direct welke apparaten verbonden zijn met je account. Zolang je op een mobiel apparaat bent ingelogd met je Google-account en je Google Maps toestemming geeft om je locatie te volgen, kun je gebruikmaken van de dienst.

Zo gebruik je de functie

Open Google Maps op je smartphone en druk vervolgens op de avatar met jouw foto of initialen erin. Open vervolgens ‘Je tijdlijn’. Via de browser werkt het op eenzelfde manier. Surf naar maps.google.com en open het menu via het icoontje met de drie liggende streepjes boven elkaar. Via ‘Je tijdlijn’ kom je bij je locatiegeschiedenis terecht.

Als je de tijdlijn opent, zie je een wereldkaart met daarop alle locaties waar je geweest bent terwijl de locatiegeschiedenis geactiveerd was. Je kunt per dag bekijken welke locaties je bezocht hebt door de datum naar keuze in te voeren. Je kunt selecteren op jaartallen, maanden en dagen.

Om de gps-functie te gebruiken, moet je natuurlijk wel een werkende smartphone hebben. Op BestGetest vind je een overzicht van de beste smartphones die je op dit moment kunt kopen.

Het is ook mogelijk om je locatiegeschiedenis te bekijken op basis van de plekken die je bezocht hebt. Zo kun je gemakkelijk terugvinden wanneer je die ene mooie reis hebt gemaakt. In de browser druk je links onderin op het rode vlak met een aantal ‘plaatsen’. Je ziet standaard de locaties die je het vaakst bezocht hebt. Druk op ‘Bezocht’ en je ziet je laatst bezochte plekken.

Het is ook mogelijk om automatisch je locatiegeschiedenis te verwijderen. Selecteer ‘Kies een optie voor automatisch verwijderen’ en kies voor ‘Automatisch activiteit verwijderen die ouder is dan’. Bepaal vervolgens het tijdsvenster. Je kunt je locatiegeschiedenis iedere 3, 18 of 36 maanden laten verwijderen.

Niet meer gevolgd worden

Het idee dat een groot bedrijf jouw locatie stap voor stap volgt, kan angstaanjagend zijn. Gelukkig kun je de dienst ook uitzetten en zorgen dat Google ophoudt met je locatie bijhouden.

Wil je niet (meer) dat Google je locatie volgt? Ga naar ‘Locatiegeschiedenis beheren’ en kies voor ‘Uitzetten’. Als je enkel een bepaalde locatie wilt verwijderen, kun je dit handmatig doen. Open een bezochte locatie, druk op de drie puntjes en kies voor ‘Stop uit dag verwijderen’.

Maar let op, want je bent er nog niet. Hoewel je de functie namelijk makkelijk kunt uitschakelen, zorg je er zo alleen voor dat je geen inzicht meer hebt in je locatiegeschiedenis. Google achterhaalt alsnog je locatie via Google Maps en de Weer-app. Als je helemaal wilt voorkomen dat Google je locatie volgt, is een drastischere aanpak nodig.

Surf opnieuw naar myactivity.google.com, kies voor ‘Web- en app-activiteit’ en druk vervolgens op ‘Uitzetten’. Schakel ook de gps-functie van je smartphone uit. Nu kan Google je locatie niet meer volgen. Het nadeel hiervan is dat andere diensten van Google dan ook niet meer werken zoals je gewend bent. Het is een afweging die je zelf moet maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: