Zo zorg je dat Google jou niet meer volgt

1 - Open je internetbrowser - zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Internet Explorer – en ga naar Google.



2 – Ben je nog niet ingelogd: klik dan rechtsboven op de website op ‘Inloggen’ (in de blauwe balk). Vul je e-mailadres en je wachtwoord in, en klik op ‘volgende’. Je komt weer terug op . Klik nu op het ronde icoon van je Google-account, rechtsboven op de website, en vervolgens op de blauwe balk met ‘Google-account’



Ben je al wel ingelogd: klik op het ronde icoon van je Google-account, rechtsboven op de website, en vervolgens op de blauwe balk met ‘Google-account’.



3 – Je zit nu in je account. Klik in de lijst aan de linkerkant van de website op ‘Gegevens en personalisatie’.



4 – In de balk ‘Activiteitsopties’ zie je wat er allemaal staat in- of uitgeschakeld. Staat er bij een activiteit ‘Onderbroken’, dan wordt er niets opgeslagen. Staat er ‘Aan’, dan legt Google die gegevens vast. Wil je iets aanpassen? Klik dan op het onderdeel waarvan je de instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld ‘Web- en app-activiteit’.



5 – Er verschijnt er nieuw scherm. Klik daarin op het schuifbalkje (rechts in het midden van de pagina) om de instelling aan te passen. Er verschijnt een pop-up: kies daarin voor ‘Inschakelen’ of ‘Onderbreken’, afhankelijk van je gewenste instelling.



6 – Klik bovenin het scherm – naast ‘Activiteitsopties’ – op de pijl naar links. Je komt nu weer in het scherm waar je de instellingen kunt kiezen. Herhaal daar stappen 4 en 5 om andere instellingen naar wens aan te passen.