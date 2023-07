Zuinige, best geteste stofzuiger laat wel de honden- en kattenharen liggen

Stofzuigers zijn er in allerlei uitvoeringen. Robotstofzuigers en steelstofzuigers zijn steeds populairder en vooral erg makkelijk in gebruik. Maar ze kunnen niet tippen aan een traditionele sledestofzuiger.

De Consumentenbond test bijna elke maand stofzuigers op zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot en geluid. Er zijn in totaal 218 stofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een model van Rowenta is gekozen tot Beste uit de Test. Een model van Philips komt daarvoor ook in aanmerking, maar in dit artikel lichten we de goedkoopste van beide uit. Een ander model van Rowenta is Beste Koop geworden.

Beste uit de Test: Rowenta Silence Force RO7740EA

Rowenta Silence Force RO7740EA is als beste uit de test gekomen.

Dit is een prima stofzuiger voor harde vloeren, op tapijt doet hij het zelfs nog wat beter. Het is bovendien een van de zuinigste stofzuigers die de Consumentenbond ooit heeft getest. Hij is erg stil en stoot bijna geen stof uit.

Deze Rowenta is zo zuinig dat hij een 10 krijgt voor energieverbruik. Dat is weleens anders. We zien nog steeds veel stofzuigers die energie slurpen. Zeker sinds het energielabel voor stofzuigers begin 2019 werd opgeschort.

Als je huisdieren hebt, kun je deze Rowenta beter niet kopen. Want huisdierharen laat hij vrijwel volledig liggen. En door de wieltjes die alle kanten uitgaan ‘volgt’ hij niet goed als je tapijt zuigt. Hij voelt ook erg zwaar en log aan. Dat maakt hem niet fijn om de trap mee te zuigen.

Zowel voor harde vloeren als tapijt is deze Rowenta dus heel geschikt. En aan het zeer lage energieverbruik kunnen sommige andere fabrikanten een voorbeeld nemen.

Beste Koop: Rowenta Silence Force Allergy+ RO6859EA

Geef je liever wat minder geld uit, dan is deze stofzuiger van Rowenta een goed alternatief voor de Beste uit de Test. Dit model doet het ook goed op harde vloeren, hij presteert alleen wat minder op tapijt. Ook deze stofzuiger is zuinig, stil en stoot weinig stof uit.

De prijs-kwaliteitverhouding van dit model is uitstekend. Net als de Beste uit de Test krijgt hij een 10 voor energieverbruik. Hij heeft nog meer gemeen met die winnaar. Want ook deze Rowenta blinkt niet uit in het opzuigen van huisdierharen en ‘volgt’ niet goed op tapijt. Verder is het wat lastig om de filters te vervangen. Het is een vies klusje met wat priegelwerk.

Maar al met al is dit een prima stofzuiger voor een goede prijs. Alleen als je huisdieren hebt, kun je beter even verder kijken.

Verantwoording In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond. De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten. Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.