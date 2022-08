100.000 euro voor Hall of Fame en Tilburgs festival Better Get Hit

De provincie ziet Better Get Hit en Hall of Fame als innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

Better Get Hit is een festival met uiteenlopende muziek met de Afro-Amerikaanse muziek als uitgangspunt. in 2019 was de eerste editie. Dit jaar is het festival van 9 tot en met 11 september bij de Schouwburg en Concertzaal, Paradox en muziekpodium Heyhoef Backstage in Reeshof. Naast nationale en internationale artiesten is het podium ook voor Brabantse talenten.