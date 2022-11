180 banen weg bij Fujifilm Tilburg: bedrijf stopt met fabriek in offsetplaten

Hoe gaat Hilvaren­beek zijn afval scheiden, die vraag ligt voor bij de politiek

HILVARENBEEK - Hilvarenbeek krijgt een nieuw systeem om afval op te halen. Of tenminste, het oude contract loopt over ruim een jaar af en daarom wil wethouder Esther Langens nu al nadenken over waar het naartoe moet. Ook inwoners van de gemeente mogen meedenken.

