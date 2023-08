19-jarige man overleden op festival Decibel: ‘Verschrikkelijk incident’

‘Tragisch’

Woordvoerder van Decibel Outdoor Tim Boersma spreekt van ‘een tragisch en verschrikkelijk incident’. ,,Voor het festival, maar natuurlijk vooral voor de nabestaanden.” Over de oorzaak kan hij ‘met het oog op de privacy’ verder ook niks zeggen. ,,Maar uiteraard wordt daar uitgebreid onderzoek naar gedaan”, zo stelt hij. ,,En dat houden we in de gaten.” Volgens de woordvoerder hebben heel wat mensen het incident gezien, zowel hulpverleners van het festival als omstanders. ,,We staan in direct contact met alle betrokken. Ook slachtofferhulp is geregeld.”

Het festival gaat zaterdag en zondag in elk geval gewoon door. ,,We houden onze bezoekers via de media en socialmediakanalen wel op de hoogte.” Decibel Outdoor duurt nog tot en met zondag, en trekt 55.000 tot 65.000 festivalgangers per dag. De politie onderzoekt of er verkeerde drugs in omloop zijn op het festival, maar dit is volgens hen niet vanwege de overleden persoon.