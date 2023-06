5 x doen in Tilburg dit weekend

amateurvoetbal Nemelaer flikt het en grijpt allerlaat­ste kans: club uit Haaren promoveert naar vierde divisie

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar Nemelaer heeft in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen promotie naar de vierde divisie veiliggesteld. De ploeg van trainer Theo van Geffen had aan het een gelijkspel genoeg op bezoek bij NEO in Borne, maar was door een vroege goal met 0-1 te sterk.