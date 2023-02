5 x feestjes in Kruikenstad die je niet wil missen

indebuurtAlaaf! Carnaval barst los van 17 tot en met 21 februari in Kruikenstad. Haandeschudde, D’n Opstoet, Et Sebiet… dat staat waarschijnlijk allang in je agenda. Maar welke carnavalsfeestjes mag je ook niet missen? Bekijk hier een overzicht van toffe carnavalsfeesten in Tilburg.

Fisteryland

Waar drink jij je eerste biertje van carnaval 2023? Misschien wel bij Fisteryland in Le Clochard. CV Moeilijk Straal van de Bizar Fraaie Kaart organiseert hier dit feest. “We komen harder, groter, beter, mooier en zatter terug”, aldus de heren. Fiësto, De Manager en Tommy Santo geven een optreden, maar de carnavalsvereniging springt zelf óók op het podium na hun overwinning bij Zumme Zinge. Het begint al om 13.11 uur en is om 17.11 uur afgelopen.

NaodderhaandeSchudde-fisje

Bènde gij nao et haande schudde meej Prins Knet d’n Irste ôok wèl toe òn en lèkker Schrobbelèrke èn en kaassoeffleej? Dan motte es èfkes löstere! Jaja, na het Haandeschuude op de Heuvel organiseert C.V. Naodderhaand een carnavalsfeest bij Gastrobar RIX. Dansen en sjansen is er helemaal gratis! Het start om 16.11 uur. De meiden staan er niet alleen voor, want de line-up bestaat uit:

Veul sjaans De Mannen Van C.V. MSVDBFK Witte út mist DJ Vènderván

Poke’s Beestenboel

Prins Poke en Vunzige Deuntjes organiseren een bijzonder carnavalsfeest in 013. Dans de flamingo of snake je way door de zaal op hits als: ‘Activeren’, ‘Was!’, ‘Oké Oké’ en ‘OEFF!’ Daarna maakt Vunzige Deuntjes het af met de lekkerste hiphop, R&B en dancehall-tunes! Tijd om je pakkie aan te doen en helemaal los te gaan. Het feest start om 22.00 uur en kaarten scoor je hier.

Kruikenhof

Carnavallers uit de Reeshof, je hoeft niet elke dag naar het centrum te rijden! Pannenkoeken Paradijs verandert tijdens carnaval in Kruikenhof. Hier feest je van carnavalsvrijdag tot carnavalsmaandag op carnavalsmuziek, ‘t foute uur, guilty pleasures, top 40, feestcafémuziek, ‘90 & 00 en dance classics. Elke dag start het feest om 21.00 uur en is het om 2.00 uur afgelopen. Tickets scoor je hier.

GrOOts 2023

De Görkese Turken zijn er al helemaal klaar voor! Op maandag 20 februari organiseren zij GrOOts 2023 in de Heuvel Gallery. Het feest start om 20.00 uur en is gratis. Peter Selie, Johnny Purple en Mosterd na de Maaltijd zijn er ook.

