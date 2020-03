56-jarige Tilburger weigert coronamaatregelen en bespuugt supermarktmedewerker

column ‘Best lente, jij bent één grote anticlimax. Je martelt ons’

17:04 Beste Lente, Je mag het best weten: ik verlangde naar jou. Op donkere, koude ochtenden, bewolkte, winderige middagen en kletsnatte avonden. Met je langere dagen en vrolijke zon. Je felle kleuren en fijne vogelzang. Ik verlangde naar jou in december en smeekte om jou in januari.