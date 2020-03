76 bestuurders op de bon bij snelheidscontrole Oirschot

Roep om veilige oversteek in Dorps­straat Goirle. Liever bij de kapper dan bij de bakker

10:00 GOIRLE - De Dorpsstraat in Goirle is een drukke, doorgaande weg. Daarom moet er een oversteek komen ter hoogte van de kapperszaak op nummer 35. Dat is het dringende verzoek van straatbewoner Sylvia van Gool namens de buurt in een brief aan de Goirlese raad en burgemeester en wethouders.