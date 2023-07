90.000 plankjes, 1400 ambtenaren en duizenden Tilburgers op bezoek: Stadswinkel is er klaar voor

Drie jaar brugklas? Het Theresialy­ce­um zou niet anders meer willen: ‘Het gemiddelde niveau in de klassen stijgt’

TILBURG - Even hing het in de lucht: drie jaar brugklas voor alle scholen. Verplicht. Verplicht? Bij het Theresialyceum in Tilburg is drie jaar brugklas al lange tijd heel gewoon. En het bevalt goed. ,,Leerlingen krijgen de kans om te wennen.”