A58 richting Eindhoven blijft uren dicht: gekantelde vrachtwagen sluit volledige weg af

VIDEO + UPDATE Tilburger (32) overleden na ernstig ongeval tussen auto en scooter op Ring­baan-Zuid in Tilburg

12:01 TILBURG - Een van de twee personen die dinsdagnacht zwaargewond raakten bij een botsing tussen een scooter en auto op de Ringbaan-Zuid is later in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 32-jarige man uit Tilburg.