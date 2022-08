Aan het Opsteegje slijt een vrolijke verzamelaar zijn oude dag

Over de ‘Makrietjes’ van Bokhamer kunnen mensen wel denigre­rend doen, ‘maar het is hier onbetaal­baar wonen meneer’

TILBURG - De leeftijd en het keffertjes-gehalte zijn er hoog. Sommige van bewoners van de Maycrete-woningen te Bokhamer dachten in de eerste instantie zelf ook ‘moeten we in zo’n wit schuurke gaan wonen?’ Gebouwd als noodwoningen mogen de monumentjes nu nooit meer weg.

12 augustus