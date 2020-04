Aanbesteding valt duurder uit, verbouwing cultureel centrum De Boodschap in Rijen vertraagd

RIJEN - De verbouwing van Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen loopt vertraging op. De aanbesteding van de plannen is fors duurder uitgevallen dan eerder ingeschat. Reden dat betrokken partijen (gebouwbeheerder CCGR, gemeente en Theek 5) opnieuw om de tafel gaan om een alternatief te ontwikkelen. Dat blijkt uit een memo dat het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Inzet van de verbouwing is vooral het verplaatsen van de bibliotheek naar de voorkant van het pand en daar de hoofdingang tot de bieb te maken. Om daarvoor voldoende ruimte te creëren moeten opslagruimtes aan de zijkant van het gebouw wijken, zodat over nagenoeg de gehele diepte van het gebouw één grote ruimte ontstaat. Dit in plaats van de relatief smalle gang die nu van voor naar achter loopt. De patio aan de zijkant van het gebouw wordt daardoor ook beter toegankelijk.

De gemeente heeft 720.000 euro beschikbaar gesteld aan subsidies voor Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) en Theek 5. Maar dat bedrag blijkt niet voldoende. Twee bouwondernemingen hebben een offerte uitgebracht en de goedkoopste ligt ruim 22 procent boven budget.

Quote We hebben met CCGR gesproken over de uitkomsten en afgespro­ken dat CCGR met een alterna­tief plan komt dat wel binnen het beschikba­re budget past. Ariane Zwarts, wethouder

Wethouder Ariane Zwarts van de gemeente Gilze en Rijen: ,,We hebben met CCGR gesproken over de uitkomsten en afgesproken dat CCGR met een alternatief plan komt dat wel binnen het beschikbare budget past. We denken graag mee met het projectteam. Ik wacht met belangstelling de uitkomst van deze inspanning af.”

Oplossing

Directeur Paul Adels van Theek 5 vindt 'het jammer dat het nu langer duurt dan gehoopt en gewenst'. ,,Maar we staan als bibliotheek nog steeds te popelen om straks aan de slag te gaan in het vernieuwde gebouw. We hebben er alle vertrouwen in dat we met alle partijen een goede oplossing vinden." Hoe die eruit ziet, kan Adels nog niet zeggen. ,,We hebben elkaar nog niet in de ogen kunnen kijken. Pas na dat overleg zal meer duidelijk worden.”