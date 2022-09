Aanmaakblokjes Fire-Up liggen nu in Goirle: ‘Geen aanleiding daarover te communiceren’

met video Bestuurder botst op voorganger bij stoplicht in Tilburg, twee gewonden

TILBURG - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.30 uur met hoge snelheid achterop een stilstaande auto gebotst op de kruising van de Blaakweg en de Joke Smitweg in Tilburg. Die wachtte daar voor een rood stoplicht.

17 september