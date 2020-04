Acht losgebroken koeien zetten gebied tussen Haghorst en Oirschot op stelten

‘Maak van Tilburg één groot open­lucht-café’

8:50 Do 30 apr: Maak van de Tilburgse binnenstad tijdelijk een openlucht-café. Met bijvoorbeeld terrasjes op de hele Heuvel, misschien ook de complete Korte Heuvel of sluit een avond de Noordstraat af om er 'een restaurant in de openlucht' van te maken. Het is een voorstel uit de Tilburgse politiek én wordt al serieus onderzocht.