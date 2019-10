Activisten Kick Out Zwarte Piet naar Den Bosch en Eindhoven, dit jaar niet naar Tilburg

Kick Out Zwarte Piet demonstreert dit jaar bij de intochten van Eindhoven en Den Bosch. De Sinterklaas-intocht van Tilburg wordt juist overgeslagen. ,,Omdat er veranderingen in gang zijn gezet.” In Eindhoven en Tilburg liep het vorig jaar uit de hand.

Dat bevestigt de actiegroep donderdagochtend. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) komt niet alleen naar de twee Brabantse steden. Ook in onder meer Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Groningen, Den Haag, Dordrecht, Almere, Nijmegen en Willemstad (Curaçao) worden protest gevoerd. ‘Vreedzame protesten’, als het aan KOZP ligt.

KOZP: ,,Wij voeren actie omdat we verandering willen. Zwarte piet is in strijd met het kinderrechten- en mensenrechtenverdrag. Het is geen optie om te zeggen: die verandering komt vanzelf. Dit jaar gaan wij in veertien gemeenten demonstreren om een krachtige stem te laten horen voor een inclusief Sinterklaasfeest en een samenleving zonder racisme.”

Geen protest in Tilburg

Onder meer Tilburg wordt dit jaar overgeslagen, omdat zwarte piet in de ban is gedaan. Andere steden waar ‘veranderingen in gang zijn gezet’ of die ‘zich hebben gecommitteerd om in lijn met de campagne #2020ZwartePietVrij’ worden ook niet bezocht. Vorig jaar was het nog erg onrustig in Tilburg.

Ook Apeldoorn, waar de landelijke intocht plaatsvindt, hoeft geen protestacties te verwachten. ,,Wij wensen alle kinderen daar een fijn en inclusief feest toe.”

Onrust

De demonstraties en de reactie daarop zorgden vorig jaar voor onrust. In Eindhoven liep de situatie uit de hand, omdat het groepje vreedzame demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werd verjaagd door hooligans.

Den Bosch

In Den Bosch zijn er dit jaar voor het eerst roetveegpieten bij de intocht, maar de meerderheid van de pieten zal nog zwart zijn. Dat is niet genoeg voor KOZP.