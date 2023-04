Advies verkenner Brabant: BBB en VVD samen met linkse partijen

Frits van Eerd sleurt Racing Team Nederland mee in zijn val: ‘Zolang dit speelt, heeft een doorstart geen prioriteit’

Frits van Eerd lijkt in zijn val ook Racing Team Nederland meegenomen te hebben. De grootgrutter uit Veghel was de drijvende kracht achter de succesvolle racestal. Een doorstart zit er voorlopig niet in, tot teleurstelling van (oud-)coureur Job van Uitert. ,,Het was een feest om voor het team uit te komen.”