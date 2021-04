Advocate verliest 94.000 euro nadat zij stagiaire bankpas en pincode gaf, bank betaalt niks terug

De advocate heeft in elk geval een deel van haar pensioengeld eind 2016 op de Rabobankrekening staan als ze dat in één dag ziet verdampen. Zij heeft in die tijd haar pincode, betaalpas én random reader of Raboscanner aan de stagiaire van haar kantoor gegeven, zodat deze een overzicht van de transacties op de rekening kan printen. Nadat de stagiaire klaar is, geeft die de pas terug. De betaalpas wordt vervolgens ergens rond 19 januari 2017 gestolen.