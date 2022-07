Aeronaut wint kermisprijs, Vlooiencircus en Break the Egg ook

KermisprijzenTILBURG - De Aeronaut, de tachtig meter hoge zweefmolen op de Brokxlaan, is de winnaar van de kermisprijs Tilburg. Deze attractie valt in de categorie grootvermaak. De Piet Maes Prijs ging naar kermiskenner Bertus Flikkema uit het Gelderse Neede.

De gemeente Tilburg onderscheidt elke kermis meerdere attracties. De Aeronaut is gebouwd in 2019, maar lijkt vanwege de nostalgische uitstraling ouder. Het is de blikvanger op de Brokxlaan. De attractie is eigendom van Joseph Hoefnagels en Zoon en ging in première op de Cranger Kirmes in het Duitse Herne.

Vanuit de hoge zweefmolen met zestien gondels is er uitzicht over de kermis in Tilburg en de Spoorzone. Enkele kermisgangers mochten daar langere tijd van genieten want ze zaten op de eerste dag van de Tilburgse kermis een kwartiertje vast.

Vlooientheater valt ook in de prijzen

Ook in andere categorieën zijn prijzen uitgereikt. Die gingen naar de miniatuurkermis op de Besterd, het behendigheidsspel Break the Egg op het NS-plein, de gebakskraam op hetzelfde plein, het Vlooiencircus op de Besterdring en Race o Rama op de Heuvelring, dat is een familieattractie met autootjes.

De publieksprijs ging naar de Breakdance op de Paleisring en de Duurzaamheidsprijs onder meer naar behendigheidsspel Happy Teddy (Pink Date) op het Heuvelplein.

Piet Maes prijs

De Piet Maes prijs is voor de vijftiende keer uitgereikt. Dat is een landelijke prijs, initiatief van stichting Kermis Cultuur en vernoemd naar de Tilburgse kermiskenner Piet Maes. Winnaar Bertus Flikkema kreeg deze prijs vanwege zijn groot hart voor de kermis en zijn inzet binnen het bestuur van kermisbond BOVAK. Ook staat hij bekend om zijn rechtvaardigheidsgevoel bij misstanden.

Mogelijk is hij de laatste winnaar van de Piet Maes prijs. Stichting Kermis Cultuur constateert dat er onvoldoende kandidaten zijn om de prijs nog elk jaar uit te reiken.