Afbreken? Dat overwoog de gemeente, maar Piushaven-brug Den Ophef wordt wéér opgelapt

‘Bijzonder ontstemd’ is het Tilburgse college van B en W over alle gebreken die bij Den Ophef boven komen. Afbreken en een nieuwe neerzetten is geen optie: dat zou 4 tot 5 miljoen euro kunnen kosten. Dus investeert de gemeente bijna een miljoen euro om het ‘civiele kunstwerk’ op te knappen.



De problemen bij de brug stapelen zich al jaren op. Kunstenaar John Körmeling (ook de bedenker van het Draaiend Huis) ontwierp de brug die in 2013 werd opgeleverd. Vijf jaar later werden er lekkages in de kokerbalken opgemerkt. De lekkages veroorzaakten vorstschade en de balken gingen er vanbinnen door roesten.