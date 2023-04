Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Oisterwijk

Sneller je kat of konijn weer terug? Laat het dier dan chippen, deze week gratis voor Eindhoven en omgeving

EINDHOVEN - Wie zich deze week nog niet heeft aangemeld bij stichting Roze om zijn kat of konijn te laten chippen, kan ook volgende week nog een afspraak maken. Maandag 3 april is de eerste regionale chipactie in Eindhoven en omstreken begonnen. Een week lang wordt er gratis gechipt.