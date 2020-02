Al 1400 stormmeldingen bij Interpolis

Storm legt hele wand Abrahams Bouwmateri­a­len Hilvaren­beek in puin

12:15 HILVARENBEEK - De storm heeft in de nacht van zondag op maandag de hele achterwand van Abrahams Bouwmaterialen aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek gesloopt. Eigenaar Peter Abrahams stond in de ochtend voor die onaangename verrassing. ,,We zullen wat langer door moeten werken vandaag.”