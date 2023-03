Al 45 jaar huisgenoten en nu thuis in het voormalige café Casino: ‘We zitten op een mooi plekje’

amateurvoetbal Als trainer van de grote rivaal Rijen neemt Buchly het op tegen zijn oude vrienden van Gilze: ‘Supertof dat we elkaar weer tegenkomen’

Na de behaalde promotie van vorig seizoen blijft voormalig Gilze-trainer Jeremy Buchly een graag geziene gast in het dorp. Hij liet veel van de huidige selectiespelers debuteren, spreekt regelmatig af met de voorzitter en anderhalve maand geleden was hij nog op de verjaardag van aanvoerder Remco van Hoek. Zondag keert Buchly terug in Gilze voor de wedstrijd van het jaar. Maar nu als trainer van rivaal Rijen.