Al twee jaar lang wordt er elke dag geprotesteerd voor het Tilburgse stadskantoor

Van tonprater, crimineel, me­tal-burgemees­ter tot bordeelbe­zoe­ker: Tilburgse doden rusten in bijzondere graven

TILBURG - ‘Je wilde zo graag nog even’, staat er in de grafzerk gebeiteld van de Tilburgse ondernemer die een hartaanval kreeg tijdens een bezoek aan een dame van lichte zeden. ,,Ja dat is echt gebeurd”, glimlacht Peter Reijnen. Als stadsgids laat hij bijzondere graven in Tilburg zien.

30 oktober