Alcoholverbod voor omgeving station Tilburg tegen overlast wildplassers, bedelaars en straatintimidatie

Met Roadburn Offroad kun je ook zonder kaartje volop genieten van het Tilburgse metalfesti­val

TILBURG – Geen ticket voor het festival, maar toch even de sfeer van Roadburn opsnuiven? Of wel een toegangskaartje maar de behoefte om wat meer van Tilburg te ontdekken? Voor beide gevallen is daar Roadburn Offroad, het programma waarmee het muziekfestival nog verder over de stad verspreid raakt. ,,Hier is de sfeer net zo goed, hoor.”