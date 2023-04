Alphen-Chaam wil weg uit rijtje gemeenten die geen enkele vluchteling opvangen

De Tilburgse Hall of Fame: van wat idealisti­sche jongeren in een gekraakt zwembad naar een A-locatie

TILBURG - Wethouders Marcelle Hendrickx en Bas van der Pol openden zaterdag de Hall of Fame. Ze leverden een bijdrage aan een muurschildering in de huiskamer van deze cultuurfabriek in de Spoorzone.