Als de roeken écht niet willen luisteren, gaat woestijnbuizerd Mazzel boven Alphen vliegen

Tbs met dwangver­ple­ging geëist voor Tilburger die buurman bijna wurgde

BREDA – De 41-jarige Tilburger die op 4 juni zijn buurman in de Mascagnistraat in Tilburg aanviel en bijna wurgde moet tbs met dwangverpleging krijgen. Dat heeft officier van justitie Iris Haenen dinsdag geëist bij de rechtbank in Breda.

23 november