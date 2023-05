‘Als hij iets scherper had gestuurd, waren de gevolgen veel ernstiger geweest’: taakstraf voor inrijden op schoonma

indebuurt.nl She's back! Yvette van Zoete Moed opent haar nieuwe bakkerij: 'Eindelijk kan ik weer bakken'

Zoetekauwen in Tilburg doen een vreugdedans. Zoete Moed – de bakkerij die bekend staat om red velvet taart en bananenbrood – is na een maand klussen open aan de Fatimastraat 95. “Mensen zijn zó nieuwsgierig naar hoe het is geworden”, zegt eigenaar Yvette Wouters met een grote glimlach.